أوبك+ ستنظر في التخفيضات الطوعية أوائل مارس

قال مصدران في أوبك+ أمس الخميس لوكالة "رويترز" إن المجموعة ستبت في أوائل مارس ، فيما إذا كانت ستمدد العمل بتخفيضات إنتاج النفط الطوعية التي تتبناها في الربع الأول من العام.

وفي نوفمبر، اتفقت أوبك+ على تخفيضات طوعية للإنتاج بحوالي 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من العام الجاري.

وقال مصدرا أوبك+ إن التخفيضات ستخضع للمراجعة في مارس، ثم إعلان بشأن موعد تجديدها إذا تقرر ذلك كما جرت العادة مع التخفيضات الطوعية السابقة لأوبك+.

وفي وقت سابق من أمس، اجتمع وزراء من دول منتجة كبرى في أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بينهم روسيا، عن بعد للتباحث بشأن السوق ومستويات إنتاج النفط، ولم يعلنوا عن أي تغيير في السياسة.

وقالت أوبك في بيان بعد الاجتماع، إن اللجنة راجعت بيانات إنتاج النفط في نوفمبر وديسمبر ولاحظت "امتثالا كبيرا" من الدول لقرارات الإنتاج.

وسلط بيان أوبك الضوء على الامتثال، قائلا إن "اللجنة ستواصل مراقبة" امتثال الدول لقرارات الإنتاج المتخذة في يونيو حزيران 2023، والتخفيضات الطوعية في نوفمبر 2023 وحزمة تخفيضات طوعية سابقة في أبريل2023.

وفي حالة إلغاء التخفيضات التي جرى التعهد بها في الربع الأول، فستبدأ أوبك+ في إعادة 2.2 مليون برميل يوميا إلى السوق اعتبارا من بداية أبريل ، ومن شأن ذلك الإبقاء على تخفيضات إنتاج تبلغ 3.66 مليون برميل يوميا تم الاتفاق عليها في وقت سابق.