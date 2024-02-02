عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

موعد ومكان حفل تامر حسني الجديد

تامر حسني
تامر حسني

أعلن المطرب تامر حسني عن استعداده لإحياء أولى حفلاته الأوروبية خلال عام 2024، وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام,

ونشر تامر حسني بوستر حفلته الجديدة وعلق عليها قائلا: حفل جديد فى  بونتا كانا، جمهورية الدومينيكان  داخل  فندق هارد روك وكازينو بونتا كانا مارس القادم.  

 

آخر ظهور لتامر حسني 

وظهر تامر حسني أول أمس خلال حضوره حفل زفاف أبنة الملحن عصام كاريكا ، حيث كان من ضمن الحضور بجانب كل من مصطفى قمر وإيهاب توفيق وحكيم وغيرهم من المطربين وصناع الموسيقي.

 

تامر حسني يطرح أغنية معلش 

وطرح تامر حسني فيديو كليب لأحدث أغنياته والتي تحمل اسم «معلش» بالاشتراك مع الفنان زاب ثروت.

أغنية «معلش» من كلمات وألحان تامر حسني، وتوزيع: معاذ ماستر.

 

كلمات أغنية معلش لـ تامر حسني


وتقول كلمات الأغنية: «معلش.. استحمليني انتي بس اللي بتديني فرصة أحكي وتسمعيني.. معلش.. استحمليني عارفك لما تواجهيني مش بتضعفي وتجامليني لا بتزهقي ولا بتملي سمعاني وكتمالي سري.. صدقك بس هو فعلًا حقيقي اللي فاضلي.. قالوا الصديق وقت الضيق دلوقتي بقى سببه متسألش الحبيب ليه مشيت».

 

«عشان حضر خلاص عذره هتموت مرتين لو قلبك رجع للي خذلوه.. آه ميت شكرًا للي وجعنا وخان فجأه الامانه.. كده كنا هنتعب اكتر لو كان طول معانا.. شكرًا للي علمنا.. نهاية التقدير اهانه.. الغدر مجاش غير من اللي.. بحكيلهم اوجاعي فكروني بالغنم اكمل ولا مفيش داعي.. يعيش عمره خايف من الديابه.. وفي النهايه ياكله الراعي».

تامر حسني يشيد بفيلم الحريفة 

وأشاد تامر حسنى بفيلم الحريفة من خلال ستورى عبر حسابه بتطبيق إنستجرام:" فيلم الحريفه بيقدم جيل جديد و بیعمل نقله في افلام البطوله الشبابيه كل التحيه لكل ابطاله حبايب قلبي نجوم المستقبل و كل الشكر لجرأة صناع الفيلم و كل اللي تعبوا فيه /فيلم الحريفه يستحق المشاهده بجداااااره ملیون مبروك يا شبااااااب".

تامر حسني المطرب تامر حسنى حفل تامر حسني اغاني تامر حسني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«نزل 1000 جنيه»|انهيار أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

«الجنيه سيتعافى خلال أيام»|مفاجأة قوية بشأن سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

كارثة لتجار الدولار .. وبشرى سارة للمصريين

تعليق ناري من رضا عبد العال على صفقات الزمالك الـ 7.. فيديو

بعد قرار المركزي.. تفاصيل رفع سعر الفائدة على شهادتي بنكي مصر والأهلي

بعد قرار رفع الفائدة.. أسعار أعيرة الذهب في مصر اليوم الجمعة

عضو مجلس الزمالك يكشف مفاجأة صادمة للجماهير بشأن فتوح

بعد إعلان المركزي..بكري: دخول 42 مليار دولار وضبط الأسعار وتقليل التضخم خلال أيام

موضوعات متعلقة

أخبار الفن| ذكرى وفاة الفنانة فيروز.. ونوال الزغبي تروج لأحدث أغانيها

تخطت المليون مشاهدة.. مصطفى حجاج وصاصا يتصدران تريند يوتيوب بأغنية اللي جاي بتاعنا

بطولة محمد رمضان.. طرح البوستر الرسمي لـ فيلم أسد أسود| شاهد

يونس مرسي وجيلان يطرحان البوستر الدعائي لـ«هفوق لنفسي»

مفاجأة.. أحمد سعد يخطط للزواج من فنانة شابة شهيرة

رمضان 2024 |محمد عز مدير سهر الصايغ في حكاية «شغف» من "أسود باهت"

تعرف على إيرادات السينما أمس والأفلام المتصدرة

"فيلم تحفة".. أحمد حلمي يدعم منى زكي بعد مشاهدة "رحلة 404"

ترشيحاتنا

أول محطة طاقة كهربائية من المخلفات..الإنتاج الحربي: الدولة مهتمة بدعم الاستثمار البيئي

أحمد عمر هاشم يلقي خطبة الجمعة اليوم عن الإسراء والمعراج بمحافظة بورسعيد

أمطار غزيرة قادمة.. الأرصاد تحذر: 7 محافظات تحت تأثير العواصف الرعدية الآن

وجبة كشري قاتـ لة.. مصرع عامل حدادة في بولاق الدكرور

مالك فيسبوك يعتذر عن جريمة ارتكبها ضد مستخدمي التطبيق.. ما القصة؟

شبانة يكشف مفاجآت بشأن تخبط فيتوريا قبل مواجهة مصر والكونغو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالتايجر اللافت| شاهيناز تبهر الجمهور بهذه الإطلالة

طريقة عمل فيليه السمك المقرمش بمذاق لا يقاوم

بسبب بطانة الفستان| نوال الزغبي تثير الجدل في أحدث ظهور

ارتفعت بصورة كبيرة.. جهود الحكومة للسيطرة على أسعار اللحوم قبل حلول شهر رمضان ؟

فيديو

تبليط الهرم الأصغر.. جدل يجتاح السوشيال بسبب تغليف منكاورع.. ورد حاسم من الخبراء

تؤدي إلى الوفاة.. جمال شعبان يحذر الشباب من انتشار الجلطات

أسعار اللحوم والسر وراء ارتفاعها

موعد انتهاء إجازة منتصف العام وعودة الدراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ