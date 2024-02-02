موعد ومكان حفل تامر حسني الجديد

أعلن المطرب تامر حسني عن استعداده لإحياء أولى حفلاته الأوروبية خلال عام 2024، وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام,



ونشر تامر حسني بوستر حفلته الجديدة وعلق عليها قائلا: حفل جديد فى بونتا كانا، جمهورية الدومينيكان داخل فندق هارد روك وكازينو بونتا كانا مارس القادم.





آخر ظهور لتامر حسني

وظهر تامر حسني أول أمس خلال حضوره حفل زفاف أبنة الملحن عصام كاريكا ، حيث كان من ضمن الحضور بجانب كل من مصطفى قمر وإيهاب توفيق وحكيم وغيرهم من المطربين وصناع الموسيقي.





تامر حسني يطرح أغنية معلش

وطرح تامر حسني فيديو كليب لأحدث أغنياته والتي تحمل اسم «معلش» بالاشتراك مع الفنان زاب ثروت.

أغنية «معلش» من كلمات وألحان تامر حسني، وتوزيع: معاذ ماستر.

كلمات أغنية معلش لـ تامر حسني



وتقول كلمات الأغنية: «معلش.. استحمليني انتي بس اللي بتديني فرصة أحكي وتسمعيني.. معلش.. استحمليني عارفك لما تواجهيني مش بتضعفي وتجامليني لا بتزهقي ولا بتملي سمعاني وكتمالي سري.. صدقك بس هو فعلًا حقيقي اللي فاضلي.. قالوا الصديق وقت الضيق دلوقتي بقى سببه متسألش الحبيب ليه مشيت».

«عشان حضر خلاص عذره هتموت مرتين لو قلبك رجع للي خذلوه.. آه ميت شكرًا للي وجعنا وخان فجأه الامانه.. كده كنا هنتعب اكتر لو كان طول معانا.. شكرًا للي علمنا.. نهاية التقدير اهانه.. الغدر مجاش غير من اللي.. بحكيلهم اوجاعي فكروني بالغنم اكمل ولا مفيش داعي.. يعيش عمره خايف من الديابه.. وفي النهايه ياكله الراعي».

تامر حسني يشيد بفيلم الحريفة

وأشاد تامر حسنى بفيلم الحريفة من خلال ستورى عبر حسابه بتطبيق إنستجرام:" فيلم الحريفه بيقدم جيل جديد و بیعمل نقله في افلام البطوله الشبابيه كل التحيه لكل ابطاله حبايب قلبي نجوم المستقبل و كل الشكر لجرأة صناع الفيلم و كل اللي تعبوا فيه /فيلم الحريفه يستحق المشاهده بجداااااره ملیون مبروك يا شبااااااب".