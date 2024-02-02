واتساب بلس الأحمر WhatsApp Plus Red بمزايا حصرية لأندرويد.. طريقة التحميل

مع أكثر من 2 مليار مستخدم نشط حول العالم، يعد تطبيق واتساب WhatsApp، واحدا من أكثر تطبيقات المراسلة انتشارا واستخداما في عصرنا الحالي.

ونظرا لشعبيته الواسعة، ظهرت العديد من التطبيقات المقلدة له والتي نالت إعجاب الملايين من المستخدمين حول العالم، أحد إصدارات هذا التطبيق هو واتساب بلس الأحمر WhatsApp Plus Red.

ما هو واتساب بلس الأحمر WhatsApp Plus Red؟

يعتبر واتساب بلس الأحمر WhatsApp Plus Red، إصدار معدل من واتساب، فهو ليس تطبيقا رسميا وغير متوفر في متاجر التطبيقات التقليدية مثل جوجل بلاي أو آبل ستور، لذلك يجب على المستخدمين الراغبين في استخدامه البحث عن ملف APK الخاص بالتطبيق وتنزيله من مصادر خارجية.

أهم ميزات واتساب بلس الأحمر WhatsApp Plus Red

يمتلك واتساب بلس الأحمر WhatsApp Plus Red، بعض المزايا الحصرية إلى جانب ميزات المراسلة الرئيسية التي يقدمها تطبيق واتساب الأصلي، وهي كالتالي:

- ميزة حميل ثيمات جديدة من صنع المستخدمين.

- إمكانية ترجمة جميع الرسائل بشكل فوري.

- إمكانية جدولة الرسائل، وتحديد وقت معين لإرسالها.

- خاصية لإخفاء المحادثات وإقفالها بقفل الدردشة.

- إمكانية تغيير لون أيقونة التطبيق.

- القدرة على تحميل أي حالة دون علم صاحبها.

طريقة تحميل واتساب بلس الأحمر WhatsApp Plus Red



طريقة تحميل واتساب بلس الأحمر WhatsApp Plus Red

لـ تثبيت آخر إصدار من تطبيق واتساب بلس الأحمر WhatsApp Plus Red، اتبع الخطوات التالية:

1. قم بعمل نسخة احتياطية لدردشاتك على تطبيق واتساب الأصلي أولا وحفظها على منصة Google Drive.

2. بمجرد الانتهاء من عملية نسخة احتياطية لدردشاتك، قم بحذف تطبيق واتساب الأصلي.

3. قم بالبحث عن إصدار واتساب بلس الأحمر WhatsApp Plus Red، عبر كتابةWhatsApp Plus Red v30 في محرك بحث جوجل.

4. من نتائج بحث جوجل الأولي قم بتحميل ملف APK، والنقر على زر تثبيت البرنامج لتنزيله على جهازك ومنحه الأذونات اللازمة لتشغيله.

5. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة، ثم أدخل رقم هاتفك الخلوي ورمز التحقق والاسم والصورة، ثم ابدء في الدردشة مع الجميع.