عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تحميل واتساب بلس WhatsApp Plus بميزة إخفاء الظهور.. آخر إصدار 2024

واتساب بلس الأزرق
واتساب بلس الأزرق WhatsApp Plus

يعد واتساب بلس الأزرق WhatsApp Plus، بديلا رائع لتطبيق المراسلة الأشهر واتساب، حيث يفضل الملايين من الأشخاص حول العالم استخدام هذا التطبيق الذي اكتسب شعبية كبيرة خلال السنوات الأخيرة.

لقد أثبت تطبيق واتساب بلس WhatsApp Plus نفسه كبديل شائع للمستخدمين الذين يتطلعون إلى ما هو أبعد من تجربة واتساب القياسية، وذلك بفضل واجهته الزرقاء وميزاته المحسنة، حيث يوفر هذا الإصدار المعدل تجربة مستخدم فريدة من نوعها.

 

لو بتستخدم واتساب على أندرويد.. استعد لدفع أموال قريبا

أسرار WhatsApp.. حيلة سريعة لمشاركة استوري واتساب على الفيسبوك

 

مميزات واتساب بلس WhatsApp Plus

ويتضمن واتساب بلس WhatsApp Plus، بعض الميزات الأخرى التي تمنحه ميزة أكبر على تطبيق واتساب الرسمي، من بينها:

- ميزة متطورة تسمح بمشاركة الموقع بنقرة واحدة فقط.
- تحديد الرسائل وإرسالها إلى جهات اتصال متعددة في نفس الوقت بخطوات أسهل.
- استخدام الرد السريع للاستماع إلى الرسائل الصوتية عندما لا تكون متاحا للدردشة.
- القدرة على إلغاء رسائل متعددة في وقت واحد.
- القدرة على نسخ الحالة النصية لجهات الاتصال الخاصة بك بسهولة.
- إزالة علامة "اقرأ المزيد" من الرسائل النصية الطويلة.
- وجود مكتبة من الرموز التعبيرية المحدثة لجعل التواصل أكثر مرحا.
- مشاركة ملفات الوسائط يصل حجمها إلى 50 ميجابايت و100 ميجابايت.
- مشاركة مقطع فيديو مدته 7 دقائق على خاصية الحالة.
- تعطيل التنزيل التلقائي للوسائط لكل محادثة.
- القدرة على إرسال 90 صورة مرة واحدة.

طريقة تحميل واتساب بلس الأزرق WhatsApp Plus

لـ تثبيت آخر إصدار من تطبيق واتساب بلس الأزرق WhatsApp Plus لعام 2024، اتبع الخطوات التالية:

1. قم بعمل نسخة احتياطية لدردشاتك على تطبيق واتساب الأصلي أولا وحفظها على منصة Google Drive.
2. بمجرد الانتهاء من عملية نسخة احتياطية لدردشاتك، قم بحذف تطبيق واتساب الأصلي.
3. قم بالبحث عن إصدار واتساب بلس، عبر كتابة WhatsApp Plus v40.24 في محرك بحث جوجل وتثبيته على جهازك.
4.. بمجرد تحميل ملف APK، قم بتثبيت البرنامج على جهازك ومنحه الأذونات اللازمة لتشغيله.
5. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة، ثم أدخل رقم هاتفك الخلوي ورمز التحقق والاسم والصورة، ثم ابدء في الدردشة مع الجميع.

واتساب بلس واتساب الأزرق واتساب بلس الأزرق تحديث واتساب بلس تحميل واتساب بلس طريقة تحميل واتساب بلس تنزيل WhatsApp Plus

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوقفوا الشراء فورا| جرام الذهب يقفز 1000 جنيه لهذا السبب

10 درجات كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم وأمطار بهذه المناطق

انتظروا.. تحذير عاجل من شعبة الذهب للمواطنين

تجار الدولار في ورطة.. بشرى سعيدة للمصريين

نانت الفرنسي يعلن عن عروض مغرية لضم مصطفى محمد من الدوري الإنجليزي

خراب بيوت.. نانسي عجرم بملابس تشعل السوشيال ميديا

الأهلي يعلن نجاح جراحة الشناوي فى ألمانيا ويكشف تفاصيل وموعد عودته

تحذير عاجل من الأرصاد.. أبرد ليالي طوبة والأمطار تضرب القاهرة والمحافظات

موضوعات متعلقة

تحذير عاجل من آبل لمستخدمي آيفون.. لا تتجاهل هذا التحديث

بلون زاهي يجلب الحظ.. شاهد أحدث موبايلات شاومي بتصميم خاص ومحدود

لو بتستخدم واتساب على أندرويد.. استعد لدفع أموال قريبا

موتورولا تعد بتحديث جبار لأصحاب هذه الهواتف.. شوف تليفونك بينها

هل نجا سامسونج جالاكسي S24 ألترا من اختبارات السقوط؟.. شاهد بنفسك

بسعر رخيص جدا.. وان بلس تطرح إيربودز بميزة إلغاء الضوضاء

عمالقة الأداء والكاميرا.. مقارنة بين سامسونج Galaxy S24 Ultra وشاومي 14 برو

أداء استثنائي وسعر خرافي.. هاتف جديد من وان بلس يقلب الأسواق

ترشيحاتنا

أقل جرام بـ 2566 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

حكم غسل يوم الجمعة.. آراء العلماء في مشروعيته

بالدليل.. روسيا تتهم الغرب بتدريب أوكرانيين على أعمال تخريب محطاتها النووية

بإستخدام النيتروجين.. تنفيذ أول استخدام لطريقة جديدة لتنفيذ عقوبة الإعدام| اعرف فين

عبدالله المغازي: صندوق الاستثمار في الذهب يؤثر بالإيجاب على الاقتصاد المصري والمواطن

أرخص سيارة 7 راكب في مصر .. اعرف سعرها الآن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ساعة أحمد عز في الرياض تثير ضجة على السوشيال ميديا| سعرها خرافي

طريقة عمل بيتزا البطاطس| بأسهل الخطوات

بفستان جرئ.. هيفاء وهبي تثير الجدل في الكويت

نشرة المرأة والصحة.. تحذير من شراء البساريا المنتشرة بالأسواق وطريقة لاكتشاف الزبدة المغشوشة

فيديو

آخرهن ريهام سعيد وإليسا.. نجمات ضحايا عمليات التجميل وقعن في نفس الفخ

ليلى عبد اللطيف تنبأت بعودة تامر حسني لـ بسمة بوسيل.. تفاصيل

سقط على رأسه.. تفاصيل إصابة إمام عاشور وموقفه من مباراة مصر والكونغو

أول واحدة عندي في المستشفى.. العوضي يعلق على زيارة ياسمين عبدالعزيز له

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ