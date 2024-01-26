تحميل واتساب بلس WhatsApp Plus بميزة إخفاء الظهور.. آخر إصدار 2024

يعد واتساب بلس الأزرق WhatsApp Plus، بديلا رائع لتطبيق المراسلة الأشهر واتساب، حيث يفضل الملايين من الأشخاص حول العالم استخدام هذا التطبيق الذي اكتسب شعبية كبيرة خلال السنوات الأخيرة.

لقد أثبت تطبيق واتساب بلس WhatsApp Plus نفسه كبديل شائع للمستخدمين الذين يتطلعون إلى ما هو أبعد من تجربة واتساب القياسية، وذلك بفضل واجهته الزرقاء وميزاته المحسنة، حيث يوفر هذا الإصدار المعدل تجربة مستخدم فريدة من نوعها.

مميزات واتساب بلس WhatsApp Plus

ويتضمن واتساب بلس WhatsApp Plus، بعض الميزات الأخرى التي تمنحه ميزة أكبر على تطبيق واتساب الرسمي، من بينها:

- ميزة متطورة تسمح بمشاركة الموقع بنقرة واحدة فقط.

- تحديد الرسائل وإرسالها إلى جهات اتصال متعددة في نفس الوقت بخطوات أسهل.

- استخدام الرد السريع للاستماع إلى الرسائل الصوتية عندما لا تكون متاحا للدردشة.

- القدرة على إلغاء رسائل متعددة في وقت واحد.

- القدرة على نسخ الحالة النصية لجهات الاتصال الخاصة بك بسهولة.

- إزالة علامة "اقرأ المزيد" من الرسائل النصية الطويلة.

- وجود مكتبة من الرموز التعبيرية المحدثة لجعل التواصل أكثر مرحا.

- مشاركة ملفات الوسائط يصل حجمها إلى 50 ميجابايت و100 ميجابايت.

- مشاركة مقطع فيديو مدته 7 دقائق على خاصية الحالة.

- تعطيل التنزيل التلقائي للوسائط لكل محادثة.

- القدرة على إرسال 90 صورة مرة واحدة.

طريقة تحميل واتساب بلس الأزرق WhatsApp Plus

لـ تثبيت آخر إصدار من تطبيق واتساب بلس الأزرق WhatsApp Plus لعام 2024، اتبع الخطوات التالية:

1. قم بعمل نسخة احتياطية لدردشاتك على تطبيق واتساب الأصلي أولا وحفظها على منصة Google Drive.

2. بمجرد الانتهاء من عملية نسخة احتياطية لدردشاتك، قم بحذف تطبيق واتساب الأصلي.

3. قم بالبحث عن إصدار واتساب بلس، عبر كتابة WhatsApp Plus v40.24 في محرك بحث جوجل وتثبيته على جهازك.

4.. بمجرد تحميل ملف APK، قم بتثبيت البرنامج على جهازك ومنحه الأذونات اللازمة لتشغيله.

5. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة، ثم أدخل رقم هاتفك الخلوي ورمز التحقق والاسم والصورة، ثم ابدء في الدردشة مع الجميع.