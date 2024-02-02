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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

فعاليات اليوم التاسع.. الأزهر يحتفي بذوي الهمم في جناحه بمعرض الكتاب

جناح الأزهر في معرض
جناح الأزهر في معرض الكتاب

انطلقت اليوم الجمعة، فعاليات اليوم التاسع لمشاركة جناح الأزهر الشريف الثامنة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته ال(٥٥)، وسط إقبال كبير من رواد المعرض بمختلف فئاتهم وأعمارهم، وذلك للاطلاع على أحدث إصدارات الأزهر الشريف بمختلف هيئاته وقطاعاته، بالإضافة إلى المشاركة في الفعاليات المتنوعة التي ينظمها الجناح بشكل يومي، والتي لاقت استحسان وإشادة جميع الرواد.

ويحتفي جناح الأزهر اليوم بذوي الهمم، وذلك في إطار حرص الأزهر الشريف على دعم قدرات ومهارات ذوي الاحتياجات الخاصة، ومعالجة مشكلاتهم، وللتأكيد على أهمية دمجهم في فصول التعليم، ونشر الوعي والثقافة بحقوقهم واحتياجاتهم، وتزويد عائلاتهم بمهارات التعلم والمعرفة بالأساليب الحديثة لتأهيلهم نفسيًا وعلميًا وتربويا.

ويعقد جناح الأزهر اليوم ندوة تثقيفية بعنوان، " مشكلة الشر ودورها في نشر الإلحاد، الرؤية الفلسفية والدينية"، يحاضر فيها أ.د / محمد داود، أستاذ اللغويات بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة قناة السويس، د/ عمرو شريف، كاتب ومفكر في مجال الإلحاد، ويدير الندوة د/ محمد معبد، مدير عام الشئون الفنية بالأزهر الشريف.

كما يعقد جناح الأزهر الشريف، ندوة بعنوان " تحيز وسائل الإعلام الدولية "القضية الفلسطينية أنموذجًا"، يحاضر فيها أ.د حسين أمين، أستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية، د/ ياسر عبد العزيز، الكاتب الصحفي، د/ رضا أمين، عميد كلية الإعلام جامعة الأزهر، ويدير الندوة د/ أسامة رسلان، مشرف وحدة اللغة الإنجليزية بمرصد الأزهر.

كما يعقد جناح الأزهر الشريف، في تمام الساعة السادسة مساء، ندوة بعنوان «إشكالية الأخوة الإنسانية بين الموضوعية والتحيز»، بحضور أ.د. نظير عياد- أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والأنبا إرميا، الأسقف العام، رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي.

وتتضمن فعاليات جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أنشطة وعروض فنية وثقافية يقدمها طلاب وبراعم الأزهر الشريف، بالإضافة إلى ورش تفاعلية للنحت والرسم وترميم المخطوطات الأثرية، إلى جانب فعاليات أركان الفتوى، والخط العربي، ومجلة نور،  وبانوارما ذاكرة الأزهر، وقطاع المعاهد الأزهرية، وجامعة الأزهر، وبيت الزكاة والصدقات المصري.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام الثامن على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

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جناح الأزهر الازهر الشريف إصدارات الأزهر ذوي الاحتياجات الخاصة

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