ضبط 3 أطنان مفروم دواجن غير صالح للاستخدام الآدمي بالقليوبية

قامت مديرية الطب البيطري بالقليوبية بشن حملة مكبرة مع مباحث التموين ومديرية التموين ومجلس المدينة بضبط 3 طن دواجن ولحوم مفرومة غير صالحة للاستهلاك الادمي بمنطقة العكرشة بالخانكة.

وقد اسفرت الحملة عن ضبط مكان مجهز لفرم الدواجن الكاملة وهياكل الدواجن مع إضافة مادة ملونة ضارة بالصحة العامة الى المفروم غير صالحة للاستهلاك الأدمي

وتم التحفظ على المضبوطات واستكمال باقى الإجراءات القانونية وتم إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.



من ناحية أخرى ناشد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفة على أرقام الخط الساخن 114، وذلك على مدار 24 ساعة وهي (0133212461 ) ورقم الواتس اب 01119992624 ومنظومة الشكاوي الحكومية لمجلس الوزراء 16528 وموقع المنظومة على الإنترنت www. shakwa. eg وكذلك تطبيق (إيجابي) الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة لمواجهة أية طارئ وتلقي شكاوي المواطنين والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.