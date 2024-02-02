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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أبرزها هتحول تطبيقك لـpink.. ميزات جديدة ومثيرة تصل واتساب في 2024

واتساب
واتساب

تخطط شركة "ميتا"، لـ تزويد تطبيق واتساب WhatsApp، بالعديد من الميزات الجديدة خلال 2024، مثل القدرة على تعديل الرسائل المرسلة، وإرسال مقاطع فيديو وصور عالية الوضوح، ومشاركة الشاشة.

ميزات قادمة إلى واتساب في 2024

1. مشاركة الملفات مع الأشخاص القريبين:

يعمل تطبيق واتساب على ميزة جديدة لتحديثه القادم تتيح للمستخدمين مشاركة الملفات مع الأشخاص القريبين، وفقا لـ WABetaInfo، سيحتاج كلا المستخدمين إلى فتح قسم معين لإرسال واستقبال الملفات بشكل آمن على مسافة قريبة، قد تتضمن الميزة هز الجهاز لإنشاء طلب مشاركة لتبادل الملفات.

وتهدف هذه الإمكانية الجديدة إلى توفير طريقة نقل سريع ومباشر للملفات في المواقف التي تكون فيها السرعة أمرا بالغ الأهمية، والأهم من ذلك، هو الحفاظ على الخصوصية والأمان، حيث يظل رقم الهاتف مخفيًا لغير جهات الاتصال أثناء تبادل الملفات.

 

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2. مشاركة حالة واتساب على إنستجرام:

تتيح شركة "ميتا" لمستخدمي تطبيقاتها مشاركة المحتوى ونشره على منصات مختلفة في وقت واحد، ووفقا لـ WABetaInfo، في عام 2024، سيحصل مستخدمي واتساب على اقتراح لمشاركة الحالة كـ قصة على إنستجرام أو فيسبوك.

3. مشاركة مقاطع الفيديو والموسيقى على مكالمات واتساب:

يعمل تطبيق واتساب على ميزة تمكن المستخدمين من مشاركة مقاطع الفيديو والموسيقي أثناء إجراء المكالمات المرئية عبر التطبيق، والتي تأتي على غرار ميزة Watch Together بتطبيق ماسنجر التابع لفيسبوك، والتى تمكن المستخدمين من مشاهدة الفيديوهات مع أصدقائهم أثناء المكالمات.

مشاركة مقاطع الفيديو والموسيقى على مكالمات واتساب

4. تشفير محادثات واتساب من طرف لطرف:

يحاول تطبيق واتساب تجربة شيء جديد لمساعدة المستخدمين في إجراء محادثات آمنة، الشيء الجديد هو رمز القفل الذي يحتوي على عبارة مشفرة من طرف لطرف “End-to-End Encrypted” في الجزء العلوي من التطبيق، يوضح هذا للمستخدمين أن رسائلهم الخاصة آمنة للغاية ولا يمكن لأي شخص آخر أن يراها.

تشفير محادثات واتساب من طرف لطرف

5. سمات واتساب مخصصة:

يعمل تطبيق واتساب على ميزة رائعة تتيح للمستخدمين اختيار اللون المفضل لديهم للتطبيق، يمكنك الاختيار من بين خمسة ألوان: الأخضر التقليدي، الأزرق، الأبيض، الوردي، أو الأرجواني، ويقول WABetaInfo أنه قد تكون هناك ميزة أخرى قريبا، يمكن أن يتيح لك هذا تغيير لون فقاعات الدردشة الخاصة بك.

سمات واتساب مخصصة
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