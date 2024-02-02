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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبو مسلم: روي فيتوريا فنكوش لا نشعر بوجوده

صدى البلد

أكد أحمد أبومسلم نجم الأهلي السابق، أنه مستمر في الرهان على قدرة منتخب مالي لتحقيق إنجاز خلال أمم أفريقيا، مبديًا استيائه من عدم صدور قرار حاسم من اتحاد كرة القدم المصري بشأن مستقبل روي فيتوريا بعد مرور عدة أيام على خروج الفراعنة من البطولة القارية.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "روي فيتوريا ليس لديه أي مشروع هو بمثابة (فنكوش)، لا نشعر بوجود مدير فني يقف على الخطوط، كان عليه تكرار تجربة مدربين آخرين بادروا بتقديم الاستقالة من مناصبهم فور الخروج من أمم إفريقيا، لكنه لم يفعل ذلك".

وأضاف: "كيروش كان رائعا مع منتخب مصر، وساهم في ظهور العديد من العناصر الشابة بمستوى جيد، وشارك مروان داود وعمر كمال وحسين فيصل واسامة فيصل وغيرهم في صفوف المنتخب الأول، بخلاف محمد عبدالمنعم الذي اصبح ركيزة اساسية في منتخب مصر".

وأكمل: "كيروش صفحة وانتهت، وعلينا النظر لمدرسة آخرى، من الوارد التعاقد مع مدرب جيد مثل هيرفي رينار الذي يمتلك تجارب ناجحة مع المنتخبات الافريقية، وعقده ينتهي مع الاتحاد الفرنسي في نهاية شهر يونيو المقبل".

وأشاد أبومسلم بمستوى منتخب انجولا خلال أمم إفريقيا مؤكدا بأن لديهم حلول رائعة في الهجوم داخل ارضية الملعب.

المنتخبات الإفريقية برنامج بوكس تو بوكس روي فيتوريا اتحاد كرة القدم المصري أحمد أبومسلم

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