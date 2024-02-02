مصر تخطط لامتلاك 5% من حجم الإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم.. فيديو

قال الكاتب الصحفي محمد عز الدين إن هناك قفزة كبيرة وتغير في اسلوب إنشاء المشاريع، لافتا إلى أن أمن الطاقة مهم جدا ولذلك من أهم الموضوعات التي تؤثر في الجو هي المشروعات الجديدة التي تعتمد على استهلاك أقل للهيدروكربونات وتقليل الانبعاثات الكربونية في الجو التى تلوث الجو.

مشروعات الطاقة الخضراء هى اختيار أستراتيجي من الأعتماد على الطاقة الهيدروجينية

وأضاف عز الدين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، فالمشروعات الخضراء هو اختيار استراتيجي فهو يقلل الإعتماد على الطاقة الهيدروكربونية وهي البترول ومشتقاته وثانيا يتم استخدام الطاقة النظيفة بشكل كبير للغاية، ثالثا استخدام الطاقة الخضراء توفر عملة صعبة كثيرة هما انه يتوافق مع الاشتراطات العالمية.

وتابع: مصر من اكبر دول في العالم في الشرق الأوسط والمنطقة العربية تعتمد مشروعات جديدة للهيدروجين الأخضر وبالتالي تخطط مصر عام ٢٠٥٠ ان يكون لديها ٥% من حجم الإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم وتحقيق الاكتفاء الذاتي مما يعطي فرصة أكبر للاعتماد على مشاريع الطاقة النظيفة وسوف يتم تصدير من إنتاج الهيدروجين الأخضر للخارج.