تأثير المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء في تقليل الانبعاثات الكربونية.. أستاذ مناخ يجيب

قال الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ، إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تخدم الاستثمار المناخي مهمة جدا فى التعامل مع المناخ والتغيرات المناخية.

وأضاف الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز"، أن تلك المشروعات تمثل 40% من الاستثمارات، وهي مهمة جدا وتمثل مشروعات كبيرة.

وتابع الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ، أن الاستثمار فى المناخ يحتاج إلى تمويل كبير، مثل: استخدام الطاقة الشمسية وغاز الهيدروجين وإستصلاح وإستزراع أراضي جديدة تنفق على الغذاء، وتساهم بشكل كبير فى الأكسجين وتقلل من الإنبعاثات الكربونية.