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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بمناسبة عيد الشرطة الـ72.. استخراج وثائق سفر وتصاريح عمل للمواطنين بالمجان

صدى البلد

قامت الإدارة العامة لتصاريح العمل والإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بقطاع الوثائق بمشاركة المواطنين الاحتفال بعيد الشرطة من خلال توزيع عدد من الهدايا عليهم، واستخراج تصاريح العمل ووثائق السفر لعدد من المواطنين المتقدمين "بالمجان". 

لاقى ذلك استحسان المواطنين وعبروا عن امتنانهم لهيئة الشرطة لما تقدمه من خدمات للمواطنين ، وقاموا بتقديم التهنئة لرجال الشرطة بمناسبة عيد الشرطة.

وذلك بمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ 72 لعيد الشرطة وحرصاً من وزارة الداخلية على مشاركة المواطنين الاحتفال بتلك الذكرى الوطنية الخالدة التى جسدت تلاحم أبناء الشعب مع رجال الشرطة للدفاع عن تراب الوطن .


 

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استخراج تصاريح العمل الاحتفال بعيد الشرطة الإدارة العامة لتصاريح العمل الهجرة والجنسية تصاريح العمل وزارة الداخلية

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