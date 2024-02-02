ختام البرنامج التدريبي لتنمية مهارات التواصل للعاملين بالتأمين الصحي ببني سويف

نظم فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف ، برنامجاً تدريبياً ، لتنمية مهارات التواصل للعاملين بالتأمين الصحي " في إطار الخطة التي تنفذها الهيئة العامة بقيادة الدكتور محمد ضاحي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي

وأشار الدكتورمحمد يحيى مدير عام الفرع، إلى أنه تم عقد البرنامج التدريبي لتنمية مهارات التواصل للتمريض و الإخصائيين الاجتماعين ومسئولى الأرشيف بالعيادات ومشرفى الأمن بالفرع.

حاضر فيها الدكتور محمد نصر مدرسة بكلية أداب بنى سويف وبحضور الدكتورة رضوى محمد عبد الغفار مدير التدريب بالمستشفى.