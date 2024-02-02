سامو زين يشارك فى حفلات عيد الحب بدبي

يستعد المطرب ساموزين لإحياء حفل غنائى يوم 16 من شهر فبراير الحالى احتفالا بعيد الحب.



الحفل يقام بدبي داخل أحد الفنادق الكبرى هناك وبمشاركة الدي جي madi.



وتعتبر هذه الحفلة هي الأولى لساموزين بعد اعلانه توقف حفلاته الغنائية بسبب انشغاله بتصوير فيلمه الجديد.





ساموزين



أعلن الفنان سامو زين عن تأجيل حفلاته واستعداده لتصوير فيلم جديد من خلال منشور عبر حسابه بفيسبوك.

وكتب ساموزين :"أيام قليله وننتهي من كتابه الفيلم الجديد إن شاء الله و إعتذاري عن طرح الاغنيه الجديده في الوقت الحالي و تأجيل الحفلات المتفق عليها لحين طرح موعد أخر إن شاء الله كل الحب لكم جميعا ً .

استرجع الفنان اللبناني ساموزين ذكريات بداية انطلاق مشواره الفني، حيث نشر منشورا من خلال حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام”.

وعلق سامو زين: “بدايتي الفنية كانت فى 14/9/2000، أى نحو 23 سنة مضت، وقمت فى ذلك بإصدار ألبومي الأول بعنوان “ميلي يا حلوة”، أنا فخور جدًا بمسيرتي الفنية حتى الآن، وقد واجهت العديد من التحديات والنجاحات خلال هذه الفترة”.



واختتم قائلاً: "شكرًا لكم.. وإن شاء الله دائمًا عند حسن ظنكم".