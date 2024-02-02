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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لتدعيم صفوفه.. صفقتان من العيار الثقيل للنادي الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

صدى البلد

تواصل إدارة النادي الاهلي، البحث عن  المزيد من التدعيمات للفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وفي هذا السياق، اتخذ مسؤولو النادي الأحمر بعض الخطوات الرامية إلى ضم بعض الصفقات الأجنبية المميزة من اللاعبين الشبان، باستكشاف مواهب تحت السن.

وأكد الاعلامي أحمد شوبير عبر تصريحات تلفزيونية: "الأهلي يستعد لضم ثنائي إفريقي خلال الفترة الحالية، وهما جزء من خمسة لاعبين يخوضون فترة معايشة داخل النادي في الوقت الراهن".

وأشارت شوبير، إلي أن هذه  الخطوة هامة من ادارة النادي الاهلي، مؤكدا أن الصفقة الاولي تتعلق بظهير أيسر والصفقة الثانية مهاجم.

وختم شوبير حديثه بالإشارة إلى عودة الظهير الأيسر علي معلول إلى تدريبات الأهلي، بعد عودته من معسكر منتخب تونس في كوت ديفوار، حيث شارك في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

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