تحت الصفر.. حالة الطقس اليوم وتوقعات الأرصاد الجوية

قدمت مذيعة صدى البلد، رانيا أيمن تغطية حول حالة الطقس اليوم.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع إن يكون طقس اليوم بارد نهارا على القاهرة الكوبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يتكون الصقيع ، على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد، وتتراوح درجة الحرارة الصغرى على المدن الجديدة في القاهرة الكوبرى ما بين 6 إلى 8 درجات.

وتستمر ايضا فرص تكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى أقل من الصفر درجة مئوية.

وقد نشرت هيئة الأرصاد، صورا للأقمار الصناعية، والتى جاء فيها وقوع عدد من المدن تحت تأثير العواصف الرعديه الان وهى( الإسكندرية-البحيرة-دمياط-بورسعيد- العريش-شمال سيناء-رفح)

واشارت الأرصاد الى أنه متوقع أن يصاحب تلك العواصف سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ومصحوبة بتساقط لحبات البرد على بعض المناطق هناك

اما عن ️باقى محافظات الوجه البحرى فكشفت الارصاد عن، إنها على موعد مع سقوط الأمطار مع تقدم الوقت ولكن شدتها تكون أقل حدة عن شمال البلاد .

كما تكون ️الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى تمتد خفيفة لمناطق من شمال الصعيد.

وسيكون هناك استمرار سقوط الأمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على جميع الأنحاء.

كما ستشهد السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري أمطارا غزيرة إلى متوسطة ورعدية أحيانا مصحوبة بحبات برد، وذلك على فترات متقطعة.

وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى ووسط سيناء وخليج السويس تمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

وهناك نشاطا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وبالنسبة لحركة الملاحة البحرية، وحالة البحرين

البحر المتوسط خفيف إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين ونصف، والبحر الأحمر يكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح مابين متر إلى مترين إلا ربع.

وقدمت هيئه الأرصاد توصيات ونصائح للمواطنين للوقاية من الصقيع وتتمثلت فيما يأتى

ارتداء الملابس الثقيلة لمواجهة البرودة الشديدة.

تجنُّب التعرض المباشر للهواء البارد.

توخي الحذر أثناء القيادة.

تغطية المحاصيل الزراعية بالمظلات أو الأغطية البلاستيكية.

استخدام وسائل التدفئة المناسبة في المنازل والأماكن العامة.

من جانبها قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مستمرة معنا اليوم .

وكشفت عن أن البلاد تتأثر بـ منخفض جوي، وأن تأثير هذا المنخفض بدأ من يوم الإثنين ومستمر حتى اليوم .

كما ان البلاد تتأثر بكتل هوائية، وستصل درجة الحرارة الى 16 درجة خلال فترة النهار

وستكون البلاد في فترة الليل شديدة البرودة، ولذلك على الجميع توخي الحذر، وارتداء الملابس الشتوية.

واشارت الى اننا سنشهد تكونا للصقيع على مناطق بشمال سيناء وستكون المناطق التي لها ظهير صحراوي، أكثر برودة من المناطق الداخلية، والقاهرة.

وعن الامطار قالت انها ستكون غزيرة على مطروح والإسكندرية، وسيصاحبها برق ورعد

ونوهت، أن الأمطار ستصل الى البحيرة وكفر الشيخ، والدقهلية ودمياط بور سعيد شمال سيناء، و المحافظات الداخلية، كما ان القاهرة وشمال الصعيد سيكونا معرضين لـ الأمطار.

وقد قدمت وزارة الداخلية نصائح مهمة لقائدي المركبات على الطرق الرئيسية والسريعة والصحراوية، بشأن القيادة خلال الطقس السيئ والشبورة والأمطار وتمثلت فيما ياتى

خفض سرعة السيارة الى 30 كم/ ساعة

إضاءة جميع أنوار السيارة مع تشغيل النور الأمامي فى الوضع المنخفض.

استخدام أنوار الانتظار.

فتح رجاج السيارة لمنع تكثيف البخار بداخلها.

استعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة.

استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى يشعر الغير بوجودك.

الالتزام بالحارة المرورية وتجنب تجاوز السرعة بأي حال من الأحوال.

مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك.

مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الأمن

ضرورة استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا

استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامى والخلفى

عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة

عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث

زيادة الانتباة اثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة

عدم استخدام جهاز الفرامل بصورة مفاجأة في مياه الامطار لتجنب انزلاق السيارة

عدم الانشغال بغير الطريق والتركيز التام مع الطريق

والالتزام بتعليمات رجال المرور.

وهذا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة الكبرى والوجه البحري 16 للعظمى والصغرى 9 درجات

السواحل الشمالية 16 للعظمى والصغرى 9 درجات

جنوب سيناء 20 للعظمى والصغرى 9 درجات

شمال الصعيد 17 للعظمى والصغرى 9 درجات

جنوب الصعيد 18 للعظمى والصغرى 9 درجات