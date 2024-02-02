عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة:17 ألف طفل في غزة انفصلوا عن والديهم بسبب هجمات إسرائيل

صدى البلد

أكدت تقديرات الأمم المتحدة أن 17,000 طفل في قطاع غزة قد تُركوا بدون مرافق أو منفصلين عن والديهم نتيجة للصراع المستمر مع إسرائيل. وقد شارك جوناثان كريكس، المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في الأراضي الفلسطينية، هذه المعلومات المؤلمة خلال مؤتمر صحفي في جنيف، تم إجراؤه عبر رابط فيديو من القدس.

وأكد كريكس على الطبيعة المفجعة لقصة كل طفل، والتي تتسم بالخسارة والحزن، قائلاً: "كل واحد منهم هو طفل يتصالح مع واقع جديد مروع". ويمثل هذا الرقم المثير للقلق حوالي 1% من إجمالي عدد النازحين في المنطقة، والذي يبلغ 1.7 مليون شخص.

وثبت أن تتبع هوية هؤلاء الأطفال يمثل مهمة صعبة للغاية، حيث يصل العديد منهم إلى المستشفيات غير قادرين على إيصال المعلومات الأساسية، مثل أسمائهم، بسبب الصدمة أو الإصابات التي لحقت بهم أثناء النزاع. سلط كريكس الضوء على الممارسة الشائعة أثناء الصراعات المتمثلة في قيام الأسر الممتدة برعاية الأطفال الذين فقدوا والديهم. ومع ذلك، ففي سياق غزة، أشار إلى أنه "بسبب النقص الكبير في الغذاء أو الماء أو المأوى، فإن الأسر الممتدة نفسها تشعر بالأسى وتواجه تحديات في رعاية طفل آخر على الفور بينما تكافح هي نفسها لتلبية احتياجاتها الخاصة". الأطفال والأسرة."

وتُعرّف اليونيسف الأطفال المنفصلين عن ذويهم على نطاق واسع بأنهم أولئك الذين ليس لديهم آباءهم، في حين أن الأطفال غير المصحوبين بذويهم هم أولئك المنفصلون والذين ليس لديهم أقارب آخرين. يعكس الوضع المزري في غزة التأثير العميق للصراع على أفراد المجتمع الأكثر ضعفا، مع الحاجة إلى اهتمام عاجل لتلبية الاحتياجات العاجلة لهؤلاء الأطفال ولم شملهم مع أسرهم. إن دعوة الأمم المتحدة للحصول على المساعدة والدعم الدوليين تعكس المخاوف الإنسانية الملحة الناشئة عن الأزمة المستمرة في المنطقة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«نزل 1000 جنيه»|انهيار أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

«الجنيه سيتعافى خلال أيام»|مفاجأة قوية بشأن سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

بعد قرار المركزي.. تفاصيل رفع سعر الفائدة على شهادتي بنكي مصر والأهلي

كارثة لتجار الدولار .. وبشرى سارة للمصريين

أمطار غزيرة قادمة.. الأرصاد تحذر: 7 محافظات تحت تأثير العواصف الرعدية الآن

فرج عامر يعلن عن 15 صفقة جديدة لدعم فريق الزمالك

تعليق ناري من رضا عبد العال على صفقات الزمالك الـ 7.. فيديو

لتدعيم صفوفه.. صفقتان من العيار الثقيل للنادي الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

ترشيحاتنا

مافيا وشبكات عصابية| حقيقة اشتباكات الشرطة وتجار الذهب.. ماذا حدث على الصحراوي؟

بسبب الدولار | خبر مفاجئ عن أسعار الذهب

مش هنلغيه عشان موت حد | تصريح مثير من محمود حميدة بمهرجان الأقصر

200 ألف جنيه | تحرّك برلماني بعد كسر جمجمة طبيب المطرية

كتل هوائية شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القليلة المقبلة

الصومال .. حجب مواقع حركة الشباب الإلكترونية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهور ابنته | 5 صور لحياة محمد حماقي العائلية

نشرة المرأة والصحة.. جمال شعبان يفجر مفاجأة عن برودة الجو في البيت أكثر من الشارع.. شاهيناز تبهر الجمهور بهذه الإطلالة

بعد الحكم بحبسها.. صور صادمة لـ دنيا بطمة قبل وبعد عمليات التجميل

ياسمين عبد العزيز تستعرض مجوهراتها بإطلالة أنيقة

فيديو

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار بعد رفع الفائدة.. ماذا حدث؟

تحت الصفر.. حالة الطقس اليوم وتوقعات الأرصاد الجوية

حماية الفئات متوسطة الدخل.. بيان عاجل من صندوق النقد الدولي

شهدت حكم 5 رؤساء.. أكبر معمرة تونسية تفارق الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ