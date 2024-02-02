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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

تأهل 5 لاعبين من المشروع القومي للبطولة الأفريقية للمصارعة

صدى البلد

تأهل 5 لاعبين من المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي للمصارعة من تجارب المنتخب إلى البطولة الأفريقية “أوقيانوسيا“ المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 12 وحتى 25 مارس المقبل، بالصالة الدولية ببرج العرب بالإسكندرية.

حيث تأهل كلًا من اللاعبين: “عبد الرحمن السيد وزن 57 ك، عماد غالي وزن 72 ك، كريم عادل وزن 87 ك، كريم موسى وزن 76 ك، وعمر أمين وزن 65 ك“.

وقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، التهنئة للاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي على التأهل للبطولة الأفريقية، وطالبهم بالاستمرار في بذل الجهد لتحقيق المراكز الأولى بالبطولة الأفريقية.


كما تم زيارة اللاعبين في معسكرهم التدريبي بالمركز الرياضي لتدريب الفرق القومية بالمعادى، لمؤازرتهم وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد لحصد المراكز الأولى في البطولات.

ويعتبر المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي أهم المشروعات التي تمثل الدولة المصرية بانتقاء المواهب وتدريبها وتمثيل المنتخبات الوطنية من أجل الاستعداد والتجهيز للأولمبياد خاصة أولمبياد 2028، وحصد العديد من الميداليات بالإضافة إلى رعاية الأبطال من كافة النواحي الصحية والمالية والاجتماعية.

ويأتي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي ضمن خطة الوزارة في التوسع والانتشار في جميع محافظات الجمهورية للكشف عن الموهوبين رياضيًا في 13 لعبة يستهدفها المشروع.

أشرف صبحى وزير الشباب أشرف صبحي الشباب والرياضة المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي أولمبياد باريس 2024

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