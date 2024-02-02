بايرن ميونيخ يتلقى أنباء سارة عن اثنين من لاعبيه

تلقى بايرن ميونخ أنباء سارة، اليوم الجمعة، بشأن الألماني جوشوا كيميتش والمغربي نصير مزراوي، لاعبا الفريق البافاري.

وبدأ جوشوا كيميتش الركض للمرة الأولى منذ إصابته في الكتف في الفوز 1-0 أمام يونيون برلين يوم 24 يناير الماضي.

وقال كريستوف فرويند، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "بإمكان كيميتش التعامل مع الألم بصورة جيدة، إنه مقاتل".

وأضاف: "بدأ في بعض التدريبات بالفعل، وعلينا التعامل مع الأمر بشكل يومي بالنظر إلى ما هو ممكن بالنظر إلى ألمه، هو يتحلى بالإيجابية، وسنرى كيف ستسير الأمور الأسبوع المقبل".

كما تطرق فرويند للحديث عن المغربي نصير مزراوي: "سنرى ما هي حالته. لقد عاد هذا الصباح وهو بحالة جيدة، وسيتواجد في قائمة مباراة الغد".

يذكر أن بايرن ميونخ يستقبل بوروسيا مونشنجلادبخ غدا السبت على ملعب أليانز أرينا، ضمن لقاءات الجولة رقم 20 من الدوري الألماني.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني برصيد 47 نقطة، وبفارق نقطتين عن باير ليفركوزن متصدر جدول الترتيب.

