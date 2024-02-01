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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بشق الأنفس برشلونة يفوز على أوساسونا بهدف نظيف في الدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة

نجح برشلونة في الفوز على ضيفه أوساسونا بهدف نظيف،  ضمن مؤجلات الجولة الـ 20 من الدوري الإسباني.

وسجل هدف برشلونة الوافد الجديد فيتور روكي في الدقيقة 63.

ورفع رصيد الفريق الكتالوني عند 47  نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الليجا بالتساوي مع أتلتيكو مدريد الثالث بفارق الأهداف.

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، عن التشكيل الرسمي لفريقه خلال مواجهة أوساسونا، ضمن مؤجلات الجولة الـ20 من الدوري الإسباني.

ودفع تشافي بثلاثي هجومي، مكون من: لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس.

وستكون هذه أول مباراة يقودها تشافي عقب إعلان رحيله بشكل رسمي عن النادي الكتالوني في الصيف المقبل.

وجاء تشكيل برشلونة كاملا، كالآتي:

إينياكي بينيا - رونالد أراوخو - جول كوندي - كوبارسي - جواو كانسيلو - بيدري - فرينكي دي يونج - إلكاي جوندوجان - لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - فيران توريس.

وعلى الجانب الآخر، يمثل أوساسونا، كل من:

إيتور فديز - أوناي جارسيا - ديفيد جارسيا - تورو - مونكايولا - آيمار - أريسو - بوديمير - خوسيه أرنايس - موجيكا - هيراندو.

وتلقى برشلونة الخسارة بنتيجة 5-3 ضد فياريال الجولة الماضية مساء السبت.

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