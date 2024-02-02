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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام موافي يكشف كيف تعمل الرئة حال حدوث ثقب القلب

حسام موافى
حسام موافى

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن علاج ثقب القلب ليس له علاج باطني، وإنما يحتاج إلى تدخل جراحي من خلال عملية «التمور» لو كان كبيرا، لافتا إلى أن ثقب القلب لو كان صغيرا يمكن تركه؛ إذا كان حجمه 2 أو3 ملم.

وقال حسام موافي خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، إن سقوط صمام القلب يخرج المتقدم للكليات العسكرية من الاختبارات، معلقا: خريج الكليات العسكرية بيقابل ظروف وحياة صعبة جدا، ولازم يكون سليم 100%.

ثقب القلب

أضاف أستاذ الحالات الحرجة، أن ثقوب القلب لا يقال فيها غير “سبحان الله”، فالجنين في الرحم يتنفس عن طريق الحبل السري، كما أن هناك ثقبين في قلب الجنين ينقلان الدم من الاتجاه الأيمن إلى الأيسر.

وأشار موافي إلى أنه عقب ولادة الأم؛ يتم قطع الحبل السري، وتبدأ الرئة في العمل بوظائفها بشكل طبيعي، كما أن الثقبين المتواجدين في القلب، حدث لهم انسداد أيضًا بصورة تلقائية، ولكن هناك بعض الحالات التي تكون هناك صعوبة في انسداد الثقب المتواجد في القلب عقب الولادة.

واختتم حسام موافي: في حالة وجود ثقب في القلب؛ يعمل على ضخ الدم بكميات كبيرة، مما يجعل الرئة تعمل على سد الشرايين؛ لتوقف ضخ الدم، مما ينتج عنه العديد من المضاعفات التي تؤثر على صحة المريض.

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