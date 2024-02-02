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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم قنا: توجيه التربية الموسيقية يحصد 5 مراكز جمهورية

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بـ قنا ، فوز توجيه عام التربية الموسيقية، بالعديد من المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، تحت رعاية الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وإشراف صابر زيان، مدير عام الشئون التنفيذية، وتنفيذ ريم عفت، موجه عام التربية الموسيقية.

أشار بيان تعليم قنا، إلى أن مكتب عبير عدلي مستشار التربية الموسيقية بوزارة التربية والتعليم، أعلن حصول مديرية تعليم قنا على المركز الأول فى منافسات الفنون البيئية، والمركز الثانى"النور للمكفوفين"، والمركز الثاني لفريق التربية الفكرية، والرابع"مدرسة الأمل"في منافسات مدارس التربية الخاصة، وكذلك المركز الرابع فى آلات النفخ.

 

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هنأ مدير تعليم قنا ، الفرق الخمس التي مثلت المديرية خير تمثيل وحققت مراكز متقدمة، وأثبتت تميز نشاط التربية الموسيقية بمختلف مراحل التعليم، ومثمناً دور أسر الطلاب والإدارات التعليمية والتوجيه والمشرفين على الطلاب.

وأكد السيد، أن  تكامل تلك الأدوار المختلفة و تناغمها يعزز تفعيل الأنشطة الطلابية بالتعليم  في ضوء رؤية مصر٢٠٣٠ و التأكيد على تنمية المهارات الحياتية.

يذكر أن مراكز تنمية الموهوبين تستقبل طلاب المدارس فى إجازة نصف العام والإجازة الصيفية، لتنمية مواهب الأطفال وتعزيز القيم الإيجابية، وتحفيزهم على إقامة علاقات اجتماعية مع الآخرين، بما يتيح فرص للموهوبين ويشجعهم على التفوق والابتكار، ويشبع حاجات التلاميذ النفسية والاجتماعية.

قنا تعليم قنا التربية الموسيقية وزارة التربية رؤية مصر٢٠٣٠ التربية الفكرية

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