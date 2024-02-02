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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: استكمال جلسات الحوار الوطني خطوة لحل جميع المشكلات

النائب أحمد دياب
النائب أحمد دياب

أكد النائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن استكمال جلسات الحوار الوطني ووضع ملف الاقتصاد على رأس أولويات المرحلة الثانية يعد خطوة مهمة تؤكد رغبة القيادة السياسية في وضع حلول لجميع المشكلات والأزمات الاقتصادية الراهنة.

أوضح النائب أحمد دياب، في بيان له، أن استئناف جلسات الحوار الوطني يأتي في توقيت صعب للغاية، مشيرا إلى أن النسخة الثانية من جلسات الحوار الوطني ستكون  أكثر فاعلية وعملية من خلال إشراك كافة فئات المجتمع لمناقشة جميع القضايا والمشكلات التي يعاني منها الوطن وسيكون على رأسها  الأزمة الاقتصادية.

أشار وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إلى أن وثيقة «أبرز الوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة 2024 – 2030»، ستكون مطروحة على طاولة المرحلة الثانية من الحوار الوطني، مؤكدا أن هذه الوثيقة مخصصة للأوضاع الاقتصادية الحالية.

وتابع النائب أحمد دياب: الدولة تسعى من خلال جلسات الحوار الوطني لبحث سبل التخفيف عن المواطن المصري وعمل كل ما يصب في مصلحته لتجاوز أعباء المرحلة الراهنة، موضحا أن الجميع ينتظر من المرحلة الثانية للحوار عرض رؤى وأفكار واقعية قابلة للتنفيذ.
 

أحمد دياب الشباب والرياضة الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني مجلس الشيوخ

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