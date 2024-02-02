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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صحة الإسكندرية تنظم قافلة طبية ببرج العرب

قافلة طبية ببرج العرب
قافلة طبية ببرج العرب بالإسكندرية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافله طبية بقرية بنجر ١ على مدار يومين بالوحدة الصحية لقرية بنجر ١ بمنطقة برج العرب بالإسكندرية والتي تبعد ٢٤ كم عن  اقرب مستشفي (مستشفي برج العرب المركزي).

قالت الدكتورة غادة ندا أن القافلة ضمت ٩ تخصصات ( باطنة - أطفال  - جراحة - عظام - نساء - تنظيم أسرة- أسنان - جلدية - رمد ) وشارك فيها ٥٩ عضو من أعضاء الفريق الطبي و المعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

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وأشارت إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على ٩٩٥ مريض من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل ٦ حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى و استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

ومن جانبها قالت الدكتورة رشا فوزي منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية أنه تم خلال القافلة إجراء ١٧١ تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و٦٤ تحليلاً بمعمل الطفيليات و ٧ أشعة سينية و ١٩ أشعة موجات صوتية علاوة على فحص ٧٦ من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحي لعدد ٦١١ مواطن من أهالي المنطقة في عدد من الموضوعات الصحية.

يأتي هذا فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وتحت إشراف الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وادارة الطب العلاجي و ادارة القوافل الطبية بوزارة الصحة و السكان.

الاسكندرية إدارة القوافل الطبية أعضاء الفريق الطبي التثقيف الصحي الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الطب العلاجي الضغط والسكر الصحة والسكان السفارة الأمريكية اللواء محمد الشريف

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