صحة الإسكندرية تنظم فعالية توعوية بمقر النقابة الإدارية بسموحة

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية فاعلية توعوية صحية بمقر النيابة الإدارية بسموحة على مدار يومين، تحت رعاية الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية و بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية.

تضمنت الفاعلية تقديم خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة ١٠٠ مليون صحة والتي شملت مبادرات دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الأورام السرطانية.

كما تضمنت أيضاً تقديم خدمات تنظيم الأسرة وكذلك رفع الوعي الصحي والتوعية الصحية بالقضية السكانية والرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بالصحة وتصحيح المفاهيم المغلوطة من خلال فرق التثقيف الصحي وفرق الإعلام و التربية السكانية.

كما تم تقديم خدمات طب الأسنان من كشف وخلع وكحت جير كما قام فريق الثقافة الصحية لإدارة الأسنان برفع الوعي الصحي للمترددين عن كيفية العناية بصحة الفم و الأسنان و الرد على كل الاستفسارات و تصحيح المفاهيم المغلوطة.