صحة الإسكندرية تنظم يومًا علميًا لأطباء السمعيات والتخاطب

نظمت مديرية الصحة بالإسكندرية يومًا علميًا خاص بأطباء السمعيات وأطباء التخاطب عن برنامج التأهيل السمعي لضعاف السمع ومزروعي القوقعة.

وقالت الدكتورة فاطمة رجب مدير إدارة ذوي الهمم بمديرية الشئون الصحية و منسق اليوم العلمي ان هذا التدريب يأتي استعدادًا لإضافة برامج المعالجة السمعية والتأهيل السمعي لضعاف السمع ومزروعي القوقعة داخل مركز التدخل المبكر بمستشفى أطفال الرمل و الذي يعد مركز تأهيلي متكامل للأطفال ذوي الهمم.

وقد شارك في اليوم العلمي الدكتورة داليا مصطفى أستاذ أمراض التخاطب و اللغة بكلية الطب القصر العيني والحاصلة على الاعتماد من الجمعية الأمريكية للغة و السمع والتي عرضت برنامج التأهيل السمعي و التخاطبي لضعاف السمع من "الألف إلى الياء.

وقدمت الدكتورة فاطمة رجب مدير إدارة ذوي الهمم ومدرب الزمالة المصرية لطب السمع والاتزان عرضًا تقديميًا عن المعالجة السمعية لضعاف السمع و مزروعي القوقعة، والمهندس مينا عبده مسئول الدعم الفني بشركة كوكلير لقوقعة الأذن والذي عرض ملف كامل عن تطور القوقعة الصناعية.

جدير بالذكر أن اليوم العلمي قد حظي بمشاركة فعالة من أطباء السمعيات و التخاطب من مختلف محافظات الجمهورية للاستفادة من المحتوى العلمي المقدم.

يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و السكان بالاهتمام برفع كفاءة الفريق الطبي والتعليم الطبي المستمر وتحت رعاية الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.