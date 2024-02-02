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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحليق للطيران الأمريكي على الشريط الحدودي العراقي السوري

ارشيفي
ارشيفي

ذكرت وسائل إعلام سورية بأنه شوهد تحليق للطيران الحربي التابع للاحتلال الامريكي في سماء مدينة الميادين شرق ديرالزور.

كما حلق للطيران الاميركي على الشريط الحدودي العراقي السوري.

واطلق الطيران الامريكي قنابل مضيئة في محيط قاعدة كونيكو بريف دير الزور.

فيما أفادت وسائل إعلام سورية بأن القوات الأمريكية شنت  هجوما على منزل فارغ في دير الزور.

وأشار المصدر ذاته الي ان القصف طال مواقع في منطقة الحيدرية والشبلي في بادية الميادين بمحافظة دير الزور شرق سوريا.

وكان المرصد السوري، في وقت سابق، اعلن سماع دوي انفجارات قرب قاعدة أمريكية بريف المالكية بمحافظة الحسكة.

وقال المرصد السوري، إن هناك سماع دوي انفجارات في منطقة حقل العمر النفطي بريف دير الزور في سوريا حيث توجد قاعد للتحالف الدولي.

كما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان،  عن إصابة 3 جنود أمريكيين جراء استهداف قاعدة حقل كونيكو بدير الزور.

وأصيب الجنود الأمريكيون بجراح متفاوتة، في هجوم مسيّرات أطلقتها المجموعات المدعومة من إيران ، استهدفت منطقة قاعدة حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور الشمالي.

وأضاف المرصد السوري، أنه جرى نقل الجنود عبر الطيران المروحي التابع لـ “التحالف الدولي” إلى قاعدة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.

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