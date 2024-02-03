انطلاق المعسكر التدريبي لمركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس

أعلنت مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس عن بدء المعسكر التدريبي لطلاب الجامعة.

وأوضحت جامعة عين شمس، أن الهدف من المعسكر طرح افكار الطلاب وتنمية مهاراتهم واكسابهم خبرات متعددة.

واشارت الجامعة إلي شروط الاشتراك في المعسكر وهي كالتالي:

١- لو لديك اي افكار للمشروع ناجح لا تترد و شارك المعسكر التدريبي

٢- المعسكر التدريبي ممكن حضوره لكل الذي تقدم في مسابقات الابتكار والذي لم يقدم في مسابقات الابتكار بعد

٣ - لابد من التأكيد علي فريقك ملئ استمارة جوجل فورم

وأكدت جامعة عين شمس أن المعسكر التدريبي سيبدأ من يوم الاحد ٢٠٢٤/٢/٤ الي ٢٠٢٤/٢/٧ من الساعة ١٠ ص الي ٢ م.

وكان قد نظم قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب بجامعة عين شمس بالتعاون مع قطاع شئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة

ندوة للتوعية بتأثيرات الأمراض المتوطنة الصحية و السياسية و الاقتصادية و دور قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب جامعة عين شمس فى مكافحة الامراض المتوطنة بمصر و افريقيا و الدور الريادي المحلي والدولي لقسم الأمراض المتوطنه في التعليم والعلاج والابحاث.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة ، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور علي الانور عميد كلية الطب ، وبحضور اد.هاله سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، الدكتورة أمانى احمد ابراهيم رئيس قسم الأمراض المتوطنة ولفيف من أساتذة قسم الأمراض المتوطنة.



وخلال الندوة التي أقيمت خلال الاحتفال باليوم العالمي للأمراض المتوطنة تحدث ا.د محمد فوزى منتصر

أستاذ الامراض المتوطنة والعميد الأسبق لكلية الطب عن تاريخ ونشأة قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب جامعة عين شمس والدور الفعال الذى يقوم به القسم فى جميع المجالات.

كما اشار الدكتور رضا الوكيل أستاذ الأمراض المتوطنة والسكرتير الدائم للرابطه الافريقيه الشرق اوسطيه للجهاز الهضمي الي الدور الريادي لقسم الأمراض المتوطنه بطب عين شمس علي المستوي الإفريقي.

والقي الدكتورة حسن حمدى أستاذ الأمراض المتوطنة ورئيس القسم الأسبق ومنسق الندوة الضوء علي الدور الريادي المحلي والدولي لقسم الأمراض المتوطنه في التعليم والعلاج والابحاث والمشاركه فى جميع الاحداث.