أخبار التعليم.. هل مُدت فترة إجازة نصف العام ؟... 6 جامعات مصرية في قائمة أفضل 1000 عالميا

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

هل مُدت فترة اجازة نصف العام لطلاب الجامعات؟

أيام قليلة ويبدأ الفصل الدراسي الثاني بالجامعات بعد اجازة استمرت لمدة اسبوعين، ويتساءل الكثير من طلاب الجامعات هل تم مد فترة اجازة نصف العام لمدة 3 اسابيع.

قال الدكتور هشام الحريري وكيل كلية الزراعة جامعة عين شمس، أن الكلية ملتزمة بقرارات المجلس الاعلي للجامعات، لافتا إلى انه لم تصدر اي تعليمات بمد فترة اجازة نصف العام.

6 جامعات مصرية في قائمة أفضل 1000 بين 32 ألف جامعة عالمية

أعلن تصنيف ويبومتركس عن صدور نسخة يناير 2024 من التصنيف العام، والتي شهدت إدراج 79 مؤسسة تعليمية مصرية.

وأوضح د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن نتائج هذه النسخة من التصنيف تشهد زيادة جديدة في عدد المؤسسات التعليمية المصرية المدرجة في التصنيف مقارنة بنتائج الأعوام السابقة حيث تم إدراج 78 مؤسسة تعليمية مصرية بالتصنيف لعام 2023، و76 مؤسسة في عام 2022، لافتًا إلى التقدم الذي حققته المؤسسات التعليمية المصرية في الترتيب أيضًا

إنشاء معمل مشترك لأبحاث العلوم البحرية بين الصين ومصر

استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السفير لياو ليتشيانج سفير الصين في مصر، والسيد سون شوشيان نائب وزير الموارد الطبيعية بدولة الصين الوفد المرافق له، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور عمرو حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار، والدكتور وليد الزواوي نائب أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية



بدء تظلمات الشهادة الإعدادية الأحد .. وصدى البلد ينشر خطوات تقديمها

يهتم جميع طلاب الشهادة الإعدادية 2024 حاليا بالبحث عن كافة تفاصيل وأخبار تظلمات الشهادة الإعدادية ، وذلك بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الخاصة بالفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2023 / 2024

وتتولى مديريات التربية والتعليم مسئولية تحديد موعد تظلمات الشهادة الإعدادية بمجرد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 وإعلانها للطلاب في المدارس .