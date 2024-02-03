رغم انتشار السيارات الكهربائية.. تويوتا تطور محركات احتراق جديدة

باعت تويوتا المزيد من السيارات في عام 2023 أكثر من أي وقت مضى، ولكن كان للسيارات الكهربائية تأثير ضئيل على النمو. ومن بين 11,233,039 مركبة سلمتها المجموعة اليابانية، كان هناك 104,018 فقط من المركبات الكهربائية. فقط 0.926 بالمائة من السيارات التي بيعتها تويوتا ولكزس والشركات التابعة الأخرى في العام الماضي كانت عبارة عن مركبات كهربائية تعمل بالبطارية. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، تعتقد الشركة أنه لا تزال هناك حاجة لمحركات الاحتراق.

خلال خطاب ألقاه أمام 200 من مديري الشركات والمديرين التنفيذيين، أكد رئيس مجلس الإدارة أكيو تويودا من جديد خطط "مشروع تطوير المحرك الرئيسي". ويتماشى بيانه مع الإعلان الصادر في صالون طوكيو للسيارات 2024 حيث "اغتنم الفرصة ليخبر الجميع أننا سنواصل تصنيع المحركات".

وخلال جلسة الأسئلة والأجوبة، أعرب تويودا عن اعتقاده بأن السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية لن تتجاوز أبدًا حصة سوقية تبلغ 30 بالمائة، بغض النظر عن التقدم التكنولوجي.

ونتيجة لذلك، فإن نسبة الـ 70% المتبقية سيتم تمثيلها بسيارات البنزين، والهجينة، والمركبات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود. وذكر رئيس الشركة أيضًا أن محركات الاحتراق التي تعمل بحرق الهيدروجين يمكن أن تقدم حلاً. ولم يذكر الديزل.

أثناء الرد على أسئلة الصحفيين، لم يركز تويودا فقط على إزالة الكربون، كما تطرق إلى مسألة الوظائف الحساسة:

لقد وصلنا إلى النقطة التي أصبح فيها الإعلان عن محرك احتراق جديد بمثابة مفاجأة. في عام 2024، تركز شركات صناعة السيارات في الغالب على الكشف عن خطط السيارات الكهربائية الجديدة. بل إن البعض يذهب إلى حد الادعاء بأنهم سيتوقفون عن إنتاج سيارات ICE في السنوات القادمة. على سبيل المثال، التزمت العلامات التجارية مثل جاكوار، وكرايسلر، ولوتس، وأستون مارتن، وبنتلي، وبويك، وكاديلاك، ورولز رويس، وجينسيس، ومازيراتي، وميني، وأوبل/فوكسهول، وفولفو، بأن تصبح كهربائية بالكامل بحلول نهاية العقد. وحتى علامة لكزس التابعة لشركة تويوتا تعهدت بوقف مبيعات السيارات ذات محركات الاحتراق بحلول عام 2035.

وفي أوروبا، وعدت شركة Stellantis ببيع السيارات الكهربائية فقط بحلول نهاية العقد. وتعتزم مرسيدس أيضًا أن تصبح كهربائية بالكامل في القارة القديمة بحلول عام 2030 ولكن فقط "حيثما تسمح ظروف السوق بذلك".

ستتوقف شركة أودي عن تصنيع السيارات بمحركات الاحتراق في عام 2032، ولم تحدد BMW موعدًا نهائيًا بعد، بينما تهدف العلامة التجارية الأساسية لشركة فولكس فاجن إلى تصنيع السيارات الكهربائية في أوروبا فقط اعتبارًا من عام 2033.

ترى تويوتا الأمور بشكل مختلف، حيث تعتقد أن السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية لا يمكن أن تكون الحل الوحيد لتحقيق الحياد الكربوني، وذكر أكيو تويودا أن البنية التحتية للشحن ما زالت بعيدة عن أن تكون جاهزة، لافتا إلى أن "مليار شخص يعيشون دون الحصول على الكهرباء" في جميع أنحاء العالم. نظرًا لأن تويوتا تبيع السيارات في تلك المناطق، فإن شراء السيارات الكهربائية بالكامل لن يكون منطقيًا.