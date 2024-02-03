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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمير هشام يعلن عن صفقات مدوية لـ الإسماعيلي

صدى البلد

اعلن الاعلامي أمير هشام عن صفقات الإسماعيلي الجديدة عبر حسابه الشخصي  على موقع فيسبوك.

وكتب أمير هشام : الإسماعيلي يضم أحمد الشيخ و هشام محمد و عبد الكريم مصطفي.

ونجح نادى الإسماعيلي، اليوم الجمعة، في إتمام تعاقده مع هشام محمد والبوركيني إيريك تراوري، ثنائي المقاصة السابق، في صفقتي انتقال حر.

نجح الإسماعيلي مؤخرا في إنهاء عقوبة إيقاف القيد، التي وُقعت عليه بسبب مستحقات للاعبين سابقين، والمدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو.

 

لعب إيريك تراوري وهشام محمد، تحت قيادة المدرب الحالي للإسماعيلي، إيهاب جلال، حينما كان يتولى المسؤولية الفنية للمقاصة.

 

كانت آخر تجربة لتراوري مع نادي إنبي، على سبيل الإعارة من بيراميدز، قبل فسخ عقده.

 

كما رحل هشام محمد مؤخرا عن بيراميدز أيضًا.

 

كان الإسماعيلي قد أعلن، في الساعات الماضية، رحيل التوجولي ياو أنور إلى البنك الأهلي، وإياد العسقلاني إلى روستوف الروسي.

 

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