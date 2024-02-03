تعليق غاضب من إبراهيم سعيد على مفاوضات اتحاد الكرة لفـسخ عقد فيتوريا

علق الإعلامي إبراهيم سعيد على مفاوضات اتحاد الكرة لفــسخ عقد المدرب البرتغالي فيتوريا عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب ابراهيم سعيد: انتو بتتحــيلوا على فيتوريا ، عيـ ـب بقي ،وتابع : اللي عمل العقد لازم يتحاسب .

ويجتمع مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم، الأحد المقبل ، لبحث ملف استمرار روي فيتوريا من عدمه في قيادة منتخب مصر ، بعد الخروج المخزي من دور الـ16 لبطولة دوري أبطال إفريقيا .

وعلم صدى البلد من مصادره أن مجلس اتحاد الكرة عرض على فيتوريا 300 الف دولار لانهاء تعاقده إلا أنه متمسك بالحصول على الشرط الجزائي كاملا وهو قيمة راتب 3 شهور بقيمة 600 الف دولار.

ويسود اتجاه برحيل فيتوريا على أن يتولى ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي ، مهمة تدريب المنتخب الأول بجانب عمله.

الجدير بالذكر أن الشرط الوحيد لفسخ تعاقد روي فيتوريا بدون الحصول على شرط جزائي هو عدم التأهل للمونديال 2026 ، لذلك سيكون فيتوريا حاضرا في اجتماع الأحد لمناقشة فسخ التعاقد.

وأكدت المصادر أن هناك 7 أعضاء من مجلس إدارة اتحاد الكرة يرغبون في انهاء عقد فيتوريا بعد الأداء المخزي ببطولة أمم إفريقيا.