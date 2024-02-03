عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق غاضب من إبراهيم سعيد على مفاوضات اتحاد الكرة لفـسخ عقد فيتوريا

روي فيتوريا
روي فيتوريا

علق الإعلامي إبراهيم سعيد على مفاوضات اتحاد الكرة لفــسخ عقد المدرب البرتغالي فيتوريا عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب ابراهيم سعيد:  انتو بتتحــيلوا على فيتوريا ، عيـ ـب بقي ،وتابع : اللي عمل العقد لازم يتحاسب .

 

ويجتمع مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم، الأحد المقبل ، لبحث ملف استمرار روي فيتوريا من عدمه في قيادة منتخب مصر ، بعد الخروج المخزي من دور الـ16 لبطولة دوري أبطال إفريقيا .

وعلم صدى البلد من مصادره أن مجلس اتحاد الكرة عرض على فيتوريا 300 الف دولار لانهاء تعاقده إلا أنه متمسك بالحصول على الشرط الجزائي كاملا وهو قيمة راتب 3 شهور بقيمة 600 الف دولار.

ويسود اتجاه برحيل فيتوريا على أن يتولى ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي ، مهمة تدريب المنتخب الأول بجانب عمله.

الجدير بالذكر أن الشرط الوحيد لفسخ تعاقد روي فيتوريا بدون الحصول على شرط جزائي هو عدم التأهل للمونديال 2026 ، لذلك سيكون فيتوريا حاضرا في اجتماع الأحد لمناقشة فسخ التعاقد.

وأكدت المصادر أن هناك 7 أعضاء من مجلس إدارة اتحاد الكرة يرغبون في انهاء عقد فيتوريا بعد الأداء المخزي ببطولة أمم إفريقيا.

فيتوريا رحيل فيتوريا البرتغالي روي فيتوريا ابراهيم سعيد هيما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تُحذر من ظاهرة جوية خطيرة تُهدد القاهرة وبعض المحافظات

رمضان صبحي يوافق على عرض الزمالك.. وزيزو يطلب الرحيل

تعليق ساخر من حسن شحاتة على تعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد..ماذا قال؟

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب بعد ساعات من قرار المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

فورمة جديدة.. محمد صلاح يستعرض عضلات بطنه في أحدث ظهور

كلوب يصدم جماهير ليفربول بشأن محمد صلاح قبل مباراة آرسنال

استقالة حازم إمام بعد الإخفاق الإفريقي للمنتخب المصري.. ناقد يكشف مفاجأة

بعد الاستغناء عنه.. إصابة والدة لاعب الزمالك بجلطة

ترشيحاتنا

فرج عامر يفجر مفاجأة.. مبروك على هذا المنتخب بطولة كاس أمم أفريقيا

أخبار التكنولوجيا|وداعًا نوكيا ..حقيقة قرار شركة HMD Global.. وسامسونج تفاجئ مستخدميها بإطلاق هاتف 5G مميز

خبر صادم لتجار الذهب في السوق ..تفاصيل

أسباب تؤدي لتلف بطارية السيارة مبكراً

دعاء البرد الشديد.. الشتاء غنيمة العابدين

تعليق رفع الدعوى الجنائية في جريمة الزنا.. ما الشروط القانونية؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تحافظ على أطرافك دافئة في الشتاء؟

أضرار المشروبات الغازية على صحة النساء

ماذا يحدث للجسم عند الأكل قبل النوم مباشرة؟

لماذا يشعر بعض الناس بالصدمة الكهربائية؟

فيديو

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لمجموعة من الأطفال الفلسطينيين يرتدون الأكفان.. شاهد

ولا أغرب.. غرفة ساونا تنقذ شخصين من الغرق في النرويج| شاهد

بعد أزمتهما الشهيرة ونفي زواجهما.. نزار فارس بفيديو جديد مع حورية فرغلي

مقطع فيديو يثير ضجة لملايين الدنانير الأردنية داخل حقيبة.. ما القصة ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ