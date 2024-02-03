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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مش كل الناس تعرفها.. ميزة خطيرة في واتساب هتحافظ على باقة الإنترنت

واتساب
واتساب

يعاني بعض المستخدمين الإنترنت من مشكلة نفاذ باقتهم قبل موعد تجديدها بفترة كبيرة، الأمر الذي يدفعهم للتساؤل حول السر وراء نفاد الباقة الشهرية سريعا، وقد يكون السبب وراء ذلك هو تطبيق واتساب.

أوقف واتساب من حفظ الصور تلقائيا في معرض هاتفك

قد يكون واتساب السبب وراء نفاذ باقة الإنترنت خاصتك، وذلك لأن التطبيق يقوم تلقائيا بتنزيل الصور ومقاطع الفيديو التي يشاركها أصدقاؤك وحفظها على جهازك، مما يتسبب في استهلاك الكثير من الميجابايت أثناء تحميلها واستنزاف باقة الموبايل خاصتك بسرعة.

 

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لو بتستخدم واتساب على كمبيوتر الشركة.. لازم تفعل الميزة الرهيبة دى

 

ولحسن الحظ، من السهل تعديل هذا الإعداد حتى تحافظ على باقة الإنترنت حتي آخر الشهر، بالإضافة إلى الحفاظ على مساحة تخزين هاتفك من امتلاء معرض الصور بالوسائط التي يشاركها أصدقاؤك معك.

ويوفر تطبيق واتساب المرونة اللازمة لضبط إعدادات تنزيل الوسائط لجميع الدردشات، بالإضافة إلى خيار تخصيص الإعدادات ذاتها للمحادثات الفردية، خاصة إذا كنت ترسل أو تستقبل الكثير من الصور ومقاطع الفيديو على مدار اليوم، فهذا على الوجه التحديد يمكنه استنزاف بيانات الجوال بشكل أسرع إذا كانت باقتك محدودة، وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

1. افتح تطبيق واتساب على هاتف أندرويد، واضغط على أيقونة القائمة في الجزء العلوي الأيمن.
2. حدد الإعدادات Settings ثم الدردشات Chats.
3. قم بإيقاف تشغيل تحميل الوسائط، يؤدي تعطيل هذا الخيار إلى منع تحميل الوسائط الجديدة باستمرار من جميع الدردشات والتي يستهلك تنزيلها الكثير من الميجابايت.

تعطيل خيار حفظ صور واتساب على أندرويد

ولإيقاف هذا الخيار للدردشات الفردية على هواتف أندرويد


- افتح تطبيق واتساب وحدد الدردشة التي تريد إيقاف هذا الخيار بها.
- اضغط على اسم جهة الاتصال أو رقمها في أعلى نافذة الدردشة.
- حدد خيار عرض الوسائط، ثم حدد لا.
- قم بالتأكيد من خلال النقر على زر “موافق”.

إيقاف خيار حفظ صور واتساب على آيفون

1. لضبط الإعدادات لجميع الدردشات، افتح تطبيق واتساب ثم انقر على أيقونة الإعدادات في الأسفل.
2. مرر إلى خيار الدردشة وانقر لفتح إعداداتها.
3. قم بإيقاف تشغيل الحفظ في ألبوم الكاميرا.

تعطيل خيار حفظ صور واتساب على آيفون
واتساب تطبيق واتسآب باقة الإنترنت آيفون أندرويد

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