بطريقة سهلة وبدون برامج.. شغل واتساب على هاتفين بنفس الرقم

يعد واتساب WhatsApp، أحد تطبيقات المراسلة الفورية الأكثر استخداما على الرغم من افتقاره إلى العديد من الميزات، على سبيل المثال، يتيح منافسه تيليجرام Telegram استخدام نفس الحساب على أجهزة متعددة ولكن لسوء الحظ، لم يكن الأمر نفسه ممكنا على واتساب لسنوات، والآن، أصبح بإمكان المستخدمين تشغيل واتساب على هاتفين بنفس الرقم رسميا.

ولحسن الحظ، أطلق واتساب ميزة الأجهزة المرتبطة خلال العام الماضي، ولكن لا يمكنك استخدامها إلا على جهاز الكمبيوتر أو متصفح الويب الخاص بك، ومع ذلك، طرح تطبيق المراسلة الأشهر تحديثا جديدا يسمح لك بربط حسابك بهاتف ذكي آخر، إذا كنت تريد استخدامه بنفس الرقم على جهازين في نفس الوقت، إليك كيفية القيام بذلك لاستخدام حساب واتساب واحد على هاتفين.

كيفية تشغيل واتساب على هاتفين بنفس الرقم

ستحتاج إلى هاتفين أندرويد حتى تقوم بذلك، بمجرد أن يكون كلاهما معك، اتبع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: قم بتثبيت تطبيق واتساب على هاتفك الأساسي، ثم قم بتسجيل الدخول إلي حسابك، أما إذا كنت تستخدم واتساب بالفعل على هاتفك، فتخط هذه الخطوة.

الخطوة الثانية: قم بتثبيت واتساب من متجر جوجل Play على هاتفك الأندرويد الثاني، إذا كان لديك تطبيق واتساب مثبتا بالفعل على جهازك الثانوي، فقم بحذفه وإعادة تثبيته مرة أخري.

الخطوة الثالثة: افتح واتساب على هاتفك الثانوي وحدد اللغة التي تختارها، ثم اضغط على “موافقة ومتابعة”.

افتح واتساب على هاتفك الثانوي

الخطوة الرابعة: اضغط على النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى من شاشتك عندما يطلب منك إدخال رقم هاتفك، ثم اضغط على “ربط جهاز”.

الخطوة الخامسة: سترى الآن رمز QR معروضا على شاشة هاتفك، قم بالتبديل إلى جهازك الأساسي لمسح هذا الرمز ضوئيا.

الخطوة السادسة: افتح واتساب على هاتفك الأندرويد الأساسي، اضغط على قائمة النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى.

الخطوة السابعة: من قائمة الإعدادات المنسدلة، انقر على خيار الأجهزة المرتبطة ثم اضغط على خيار “ربط جهاز”.

خيار الأجهزة المرتبطة

الخطوة الثامنة: سيظهر ماسح رمز الاستجابة السريعة على شاشتك، امسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيا على هاتفك الثانوي. لقد قمت الآن بتسجيل الدخول إلى واتساب بنفس الحساب على كلا الجهازين.