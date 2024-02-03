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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

احذر النصب.. طريقة كتابة عقد بيع السيارة بشكل صحيح

أرشيفية
أرشيفية

يتساءل العديد من المواطنين عن الشروط الواجب توافرها في عقد بيع السيارة، وذلك لضمان الحقوق بين المتعاملين وعدم التعرض للنصب، وهي كالآتي: 

- ذكر اليوم والتاريخ وساعة البيع والتوقيع من البائع والمشتري لضمان عدم حدوث مخالفة قانونية باسم البائع بعد تاريخ تسليم السيارة للمشتري.

- التوقيع لكلا الطرفين باسمهما والرقم القومي ومحل السكن كما هو بالبطاقة.

- ذكر بيانات السيارة كاملة من ماركة، موديل، رقم الشاسيه vin، الموتور اللون بلد الصنع سنة الصنع عدد الكيلومترات

- يجب ذكر المبلغ الإجمالي في عقد بيع سيارة، وإذا ما سيتم الدفع على دفعات أو أي طريقة دفع غير فورية يتم ذكر ما تم دفعه والمدة المتفق عليها لسداد باقي المبلغ.

- ذكر بيانات الرخصة من رقمها وعنوانها وجهة صدورها.

- إقرار بإسقاط ملكية البائع وإلحاقها بالمشتري.

- إقرار بأن الطرفين أهلًا للبيع والشراء وأن السيارة غير محظورة من البيع بفعل هيئة معينة ويمكن التأكد من هذه النقطة من خلال الرخصة.

- خلو السيارة من الرسوم الجمركية وأنها ملك فردي للبائع، وإلا يتوجب إحضار توكيلات لباقي المالكين.

- معاينة المشتري للسيارة وفحصها على حسابه الشخصي وتاريخ ووقت استلامه لها ومسئوليته التامة من هذا الوقت عنها قانونيًا.

- لا يحق الرجوع وفسخ العقد بعد 24 ساعة من عقد البيع ما دامت المركبة مطابقة للمواصفات كما تم الفحص وأكد الورق.

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