بعد غلق 4 محاور حيوية.. «صدى البلد» يرصد حركة المرور بشوارع القاهرة|فيديو

تشهد الشوارع والميادين الحيوية بالقاهرة، اليوم السبت، سيولة مرورية بجميع القطاعات، على الرغم من غلق 3 محاور حيوية بمدينة نصر، وسط انتشار أمني.

ورصد مندوب موقع “صدى البلد” الإخباري حركة المرور بشوارع القاهرة من خلال جولة ميدانية، وتبين انتظام حركة المرور ووجود سيولة كبيرة في حركة السير بشوارع مدينة نصر على الرغم من غلق 3 محاور حيوية بها، حيث يوجد غلق لشارع يوسف عباس، وأيضا غلق لشارع ذاكر حسين وكوبرى جيهان السادات بمدينة نصر لاستكمال المونوريل بالقاهرة، وكذا غلق طريق بلبيس الصحراوي.

غلق ذاكر حسين وكوبرى جيهان السادات بمدينة نصر

وأعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة أمس، الجمعة، عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لاستكمال أعمال مشروع مونوريل العاصمة الإدارية بمدينة نصر.

على أن يتم تنفيذ أعمال الغلق لشارع ذاكر حسين بمدينة نصر المتجه إلى ميدان إنبى بالوصلة من شارع عبد الله العربى وصولاً لشارع محمد أحمد سليم، وكذا تنفيذ أعمال الغلق الكلى لمسطح كوبرى جيهان السادات، وذلك لتنفيذ أعمال إنشاء المحطة رقم (4) الخاصة بمونوريل العاصمة الإدارية.

على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال ليلاً ونهاراً ابتداءً من الساعة 12,05 صباح يوم الجمعة الموافق 2/2/2024 ولمدة ثلاثين يوماً، وإجراء بعض التحويلات المرورية كالآتى:

▪ القادم من محور عبد الله العربى ويرغب في الاتجاه إلى شارع ذاكر حسين يسلك الشوارع التالية:

➢ يميناً اتجاه شارع المستشار حافظ والاستكمال فيساراً تجاه شارع محمد أحمد سليم، فيميناً اتجاه شارع ذاكر حسين اتجاه ميدان إنبى.

➢ يميناً اتجاه شارع محمد فريد أبو الحديد والاستكمال فيساراً اتجاه شارع محمد أحمد سليم فيميناً اتجاه شارع ذاكر حسين اتجاه ميدان إنبى.

▪ القادم من شارع ذاكر حسين اتجاه شارع عبد الله العربى يسلك يميناً شارع بنى أمية فيساراً شارع أحمد فهيم تجاه شارع عبد الله العربى.

غلق شارع يوسف عباس بمدينة نصر

كما أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع استكمال تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بعدد من المحطات بشارع يوسف عباس في مدينة نصر بالقاهرة.

الأمر الذى يستلزم الغلق الكلى والجزئى بالاتجاهين لشارع يوسف عباس، على أن يتم تنفيذ الأعمال اعتباراً من يوم الأحد الماضي الموافق 14/1/2024 ولمدة 30 يوماً من الساعة 12:00 صباحاً "ليلاً ونهاراً".

وإجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

▪ أولاً: محطة الاستاد

➢ الغلق الكلى لشارع يوسف عباس للقادم من طريق النصر اتجاه طريق العروبة بالوصلة من تقاطعه مع شارع ابن فضلان وحتى تقاطعه مع شارع خضر التونى، سيتم تحويل حركة سير المركبات القادمة من مناطق طريق النصر اتجاه طريق العروبة يسلك يميناً إلى شارع ابن فضلان فشارع عمارات التوفيقية فشارع خضر التونى فشارع يوسف عباس اتجاه طريق العروبة.

➢ القادم من طريق النصر اتجاه طريق العروبة يسلك يميناً إلى شارع ابن فضلان فشارع الطيران تجاه العروبة.

➢ الغلق الجزئى لشارع يوسف عباس للقادم من طريق العروبة اتجاه طريق النصر بالمنطقة المقابلة للوصلة من تقاطعه مع شارع ابن فضلان وحتى تقاطعه مع شارع خضر التونى وإنشاء طريق بديل عن طريق إزالة الأرصفة الملاصقة لاستاد القاهرة ونادى الزهور.

▪ ثانياً: محطة الشهيد هشام بركات

➢ الغلق الكلى لشارع يوسف عباس للقادم من شارع عبد العزيز الشناوى اتجاه طريق النصر بالوصلة من تقاطعه مع شارع السوق وحتى تقاطعه مع شارع المهندسين العسكرين، سيتم تحويل حركة سير المركبات القادمة من مناطق شارع عبد العزيز الشناوى اتجاه طريق النصر يسلك يميناً إلى شارع السوق فيساراً خلف مدرسة الشهيد "رامى محمد الجنجيهى" فيساراً شارع المهندسين العسكرين فيميناً إلى شارع يوسف عباس تجاه طريق النصر.

➢ الغلق الجزئى لشارع يوسف عباس للقادم من طريق النصر اتجاه شارع عبد العزيز الشناوى بالمنطقة المقابلة للوصلة من تقاطعه مع شارع السوق وحتى تقاطعه مع شارع المهندسين العسكرين وإنشاء طريق بديل عن طريق إزالة الأرصفة الملاصقة لنادى الماسة ووحدة القوات الجوية.

▪ ثالثاً: محطة جامعة الأزهر

➢ استكمال الغلق الكلى لشارع يوسف عباس فى الوصلة من شارع عبد العزيز الشناوى حتى شارع على أمين فى الاتجاهين، سيتم تحويل حركة سير المركبات القادمة من شارع عبد العزيز الشناوى فيميناً اتجاه شارع الطيران فيميناً اتجاه شارع على أمين.

➢ القادم من شارع على أمين اتجاه شارع عبد العزيز الشناوى يسلك يميناً شارع الطيران واستكمال خط السير.

➢ القادم من شارع يوسف عباس اتجاه شارع على أمين يسلك يساراً شارع عبد العزيز الشناوى فيميناً شارع الطيران.

غلق طريق بلبيس الصحراوي

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال مشروع الصرف الصحى بالجبل الأصفر بالقاهرة.

مما يستلزم استكمال أعمال الغلق الكلى لطريق بلبيس الصحراوى بالوصلة من شارع الملاحة الجوية وحتى شارع حامد حجازى "الجيش"، وذلك اعتباراً من الساعة 12,05 صباح يوم السبت الموافق 20/1/2024 ولمدة "ثلاثة أشهر".

الأمر الذى يستلزم إجراء تحويلات مرورية للقادم من الطريق الدائرى يسلك يميناً شارع الملاحة الجوية فيساراً شارع الكتيبة وصولاً لشارع حامد حجازى فاستكمالاً بالتحويلات القائمة.

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء خالد عمارة، مدير المرور، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

عمليات المرور

تقوم غرفة عمليات مرور القاهرة بدور كبير في رصد ومتابعة كاميرات المراقبة للتعامل الفوري مع أي كثافات مرورية أو حوادث أو أعطال بالطرق وتوجيه رجال وونش المرور لسحب أي حادث يتسبب في تعطيل حركة المرور.

عقوبة طمس اللوحات المعدنية

تواصل الأجهزة الأمنية شن حملات مكبرة لضبط مخالفات عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبات في المكان المقرر لها أو إحداث أي تغيير فيها.

ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يقومون بطمس اللوحات المعدنية للسيارات، بإيقاف تراخيص المركبات المخالفة لمدة 6 أشهر وفقاً للقانون.