السكر يواصل قفزاته| قرار عاجل من التموين لحل الأزمة عقب رفع الفائدة

تتخذ الحكومة بشكل مستمر مجموعة من الإجراءات لضبط أسعار السلع في الأسواق للحد من ارتفاعها يوميا، وعلى رأسها السكر، الذي ارتفع سعره بشكل ملحوظ، لذلك تدعم الدولة المصرية حالياً بصورة هائلة مدخلات الصناعة والإنتاج والنقل، فضلاً عن الدعم الذي يتم تقديمه بصورة مباشرة للسلع الأساسية بهدف عدم زيادة أسعارها، والحفاظ على توازن السوق فيما يخص أسعار السلع.

صرف السكر على بطاقات التموين

وفي هذا الصدد، تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف السكر الحر على بطاقات التموين للشهر الثالث على التوالي خلال فبراير 2024 بسعر 27 جنيها للكيلو، لتلبية احتياجات المواطنين من سلعة السكر، حيث تتيح الوزارة السكر الحر فى ما يقرب من 40 ألف منفذ على مستوى محافظات الجمهورية" المجمعات الاستهلاكية ، بقالين التموين، منافذ مشروع جمعيتي " ويتم الصرف بمعدل كيلو سكر إضافي للبطاقة المقيد بها 3 أفراد فأقل و2 كيلو للبطاقة المقيد بها 4 أفراد فأكثر، كما توفر الوزارة السكر المدعم بسعر 12.6 جنيه للكيلو للمستفيدين من الدعم.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر توجيها وزاريا رقم 3 لعام 2024، بشأن قواعد تداول سلعة السكر الحر، لضمان وصوله إلى المستهلك بالسعر الرسمي، حيث تضمن القرار بأن تقوم الجهات الرقابية بالمرور الميداني على الشركات التجارية وشركات التعبئة والسلاسل التجارية وجميع منافذ البيع المختلفة والتأكد من التزام تلك الجهات بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لتعبئة وتداول سلعة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية وكذلك التأكد من الآتي :

مطابقة عنوان شركة التعبئة على الطبيعة بالعنوان المثبت بالفاتورة الإلكترونية متابعة المشترين لسلعة السكر من شركات التعبئة وكذلك متابعة سلاسل الإمداد حتى وصول السلعة إلى المستهلك النهائي والتزام كافة الشركات والمنشآت التي تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية بأن تدون في مكان ظاهر علي العبوات المعدة للبيع باللغة العربية وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية "اسم وعنوان جهة التعبئة ، الوزن الصافي ، سعر بيع المستهلك تاريخ الإنتاج ، مدة الصلاحية ".

ومن جانبه، أعلنت وزارة التموين، استمرار مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية في صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر فبراير الجاري من منافذ الصرف بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً في ظل رقابة تموينية كبيرة للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه.

نصيب المواطن على البطاقة

وقال أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزارة ما زالت مستمرة في صرف السكر الحر على البطاقات التموينية بواقع 2 كيلو للبطاقة 4 أفراد فأكثر و1 كيلو للبطاقة 3 أفراد فأقل وبسعر 27 جنيها للكيلو وأن عدد المستفيدين من الدعم يصل إلى 63 مليون مواطن توفر لهم الدولة يوميًا كل الاحتياجات المطلوبة من السلع الأساسية والتموينية لصرفها على البطاقات التموينية ولا سيما الزيت والسكر والمكرونة وباقي السلع الأخرى.

وأوضح أن نصيب المواطن على بطاقة الدعم محدد بكميات من الزيت والسكر والمكرونة تموينيًا، بالإضافة إلى السكر الحر بسعر 27 جنيهًا للكيلو، بالإضافة إلى باقي الدعم ليستطيع المواطن صرف أي سلع أخرى به من داخل قائمة السلع التموينية التي تشمل 30 صنفًا، لافتا إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع آمن ويتخطى في معظمه 6 أشهر.

وما زالت الوزارة مستمرة في صرف السكر الحر على البطاقات التموينية بواقع 2 كيلو للبطاقة الـ 4 أفراد فأكثر، و1 كيلو للبطاقة 3 أفراد فأقل، وبسعر 27 جنيها للكيلو.

ويصل عدد المستفيدين من الدعم الى 63 مليون مواطن توفر لهم الدولة يوميًا كافة الاحتياجات المطلوبة من السلع الأساسية والتموينية لصرفها على البطاقات التموينية، ولا سيما الزيت والسكر والمكرونة وكافة السلع الأخرى، كما أن نصيب المواطن على بطاقة الدعم محدد بكميات من الزيت والسكر والمكرونة تموينيا، بالإضافة إلى السكر الحر بسعر 27 جنيهًا للكيلو، وبجانب الدعم يستطيع المواطن صرف أي سلع أخرى من داخل قائمة السلع التموينية التي تشمل 30 صنفًا، والمخزون الاستراتيجي من السلع آمن ويتخطى في معظمه الـ 6 أشهر.

أسعار السلع لشهر فبراير

والجدير بالذكر، أن بدأت وزارة التموين في صرف السلع المدعمة بكافة منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، حيث أعلنت التموين، أسعار المقررات لشهر فبراير الجاري بدون زيادة جاءت على النحو التالي: