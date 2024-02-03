محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.33%.. صور

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي 2023-2024م، بنسبة نجاح 80.33% .

واعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 99.45%، ونتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 100%



واعتمد محافظ كفر الشيخ نتيجة الشهادة الإعدادية لمدارس النور للمكفوفين بنسبة 90.9%.

وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية 61 ألفًا و 124 طالباً وطالبة، تغيب منهم 148طالباً، وطالبة، حضر منهم الامتحانات 60 ألفًا و976 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح 80.33%



جاء ذلك بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وجلال فوزى، رئيس لجنة النظام والمراقبة، وصلاح حسنين، مسئول قواعد البيانات المركزية، وعبد العزيز أبو موتة، مدير التعليم الإعدادي، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات بالمديرية، وعدد من القيادات التنفيذية.

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