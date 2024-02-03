عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.33%.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي 2023-2024م، بنسبة نجاح 80.33% .

واعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 99.45%، ونتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 100%


واعتمد محافظ كفر الشيخ نتيجة الشهادة الإعدادية لمدارس النور للمكفوفين بنسبة 90.9%.

وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية 61 ألفًا و 124 طالباً وطالبة، تغيب منهم 148طالباً، وطالبة، حضر منهم الامتحانات 60 ألفًا و976 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح 80.33%

جاء ذلك بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وجلال فوزى، رئيس لجنة النظام والمراقبة، وصلاح حسنين، مسئول قواعد البيانات المركزية، وعبد العزيز أبو موتة، مدير التعليم الإعدادي، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات بالمديرية، وعدد من القيادات التنفيذية.

IMG-20240203-WA0070
IMG-20240203-WA0070
IMG-20240203-WA0069
IMG-20240203-WA0069
IMG-20240203-WA0068
IMG-20240203-WA0068
IMG-20240203-WA0067
IMG-20240203-WA0067
IMG-20240203-WA0066
IMG-20240203-WA0066
IMG-20240203-WA0071
IMG-20240203-WA0071
IMG-20240203-WA0072
IMG-20240203-WA0072
الاعداديه المهنية الشهادة الإعدادية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين تيجة الشهادة الإعدادية جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ عدد الطلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن|مفاجأة قريبة في سعر الدولار بعد قرار المركزي وتصريحات صندوق النقد

الأرصاد تُحذر من ظاهرة جوية خطيرة تُهدد القاهرة وبعض المحافظات

تعليق ساخر من حسن شحاتة على تعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد..ماذا قال؟

مفاجأة عاجلة بشأن انتقال رمضان صبحي لـ الزمالك

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب بعد ساعات من قرار المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

مدرب حراس المنتخب السابق: يجب التحقيق مع الشناوي والجهاز الطبي للفراعنة

ضربة جديدة لـ مرتضى منصور.. الدستورية ترفض دعوى بطلان تشجيع الصناعة

بعد الاستغناء عنه.. إصابة والدة لاعب الزمالك بجلطة

موضوعات متعلقة

مسابقة إبداع 12... «كفر الشيخ» أول الجامعات المصرية في دوري المعلومات الثقافي

لخلافات الجيرة.. إنهاء حياة فلاح وإصابة 5 أشخاص في مشاجرة بكفر الشيخ

كفر الشيخ .. إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الدولي

بالأسماء .. حركة تكليفات جديدة لمديري الإدارات بـ صحة كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يتابع جهود كسح مياه الأمطار بمدينة برج البرلس |صور

وكيل أوقاف كفر الشيخ يفتتح مسجد سلام بسيدي سالم.. صور

تكليفات جديدة وتنقلات بين مديري المستشفيات العامة والمركزية بكفر الشيخ

رياضة كفر الشيخ تنظم المعسكر الكشفي لعشائر الجوالة بمركز شباب شنو

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية يترأَّس الاجتماع الثاني لملتقى فتاوي الأقليات المسلمة

اركب MG 5 موديل 2024 "بحالة الزيرو" .. اعرف بكام ؟

لهذا السبب.. علي معلول يغيب عن التدريبات الجماعية مع الأهلي

بعد الهجمات الأمريكية.. جلسة طارئة للبرلمان العراقي

نذير شؤم.. بيسكوف: زيارات نولاند إلى كييف لا تنتهي على خير

50 جنيهًا دفعة واحدة.. تحرك عاجل لأسعار الدواجن بالأسواق.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجوة زوجة ولي عهد الأردني تخطف الأنظار في قطر| شاهد

كأنهما توأم .. تعرف على شبيهة أنغام بعد ظهورهما معا

نانسي عجرم تستعرض رشاقتها في الرياض بجمبسوت لافت| شاهد

بوسي شلبي بجمبسوت مثير للجدل في عقد قران عمر عبدالعزيز| لن تتوقع سعره

فيديو

كويكب يصطدم بالأرض في هذا الموعد

السعودية تدلعنا.. نانسي عجرم تغير كلمات أغنيتها بحفل موسم الرياض

ترقب وحذر.. أسعار الذهب في الأسواق اليوم بعد قرار البنك المركزي

ماذا قال عبد الله السعيد بعد انضمامه لـ الزمالك؟ .. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ