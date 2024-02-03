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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الإريتري يبحث أمن البحر الأحمر مع وزير الدفاع الإيطالي

صدى البلد

التقى الرئيس الإريتري أسياسي أفورقي، مساء أمس الجمعة والوفد المرافق له، بوزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو. 

وقال بيان صادر من وزارة الإعلام الإريترية، إن لمباحثات بين أفورقي وكروسيتو تمحورت المناقشات حول التعاون الثنائي على أساس الشراكة والمساواة، وأبدى الجانب الإيطالي استعداده لدعم دور إريتريا في أمن البحر الأحمر. 

ويأتي اللقاء في إطار زيارة الرئيس الإريتري إلى روما، والتي بدأت الأسبوع الماضي بحضور القمة الإيطالية الأفريقية التي عقدت الاثنين الماضي بمشاركة عدد من القادة الأفارقة، والتي عرضت خلالها رئيسة الورزاء الإيطالية جوجينا موليني خطة ماتي التي تهدف إلى تنمية العلاقات بين روما والقارة السمراء.

 

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