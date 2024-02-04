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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اشتعال النيران بسبب ماس كهربائي في شقة بسوهاج.. والحماية المدنية تتدخل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

سيطرت قوات الحماية المدنية على نيران حريق نشب في شقة سكنية بالطابق الثامن، كائنة ببرج سكني خلف محطة السكة الحديد بمحافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الثامن خلف محطة السكة الحديد دائرة القسم.

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وبالإنتقال والفحص تبين نشوب حريق في شقة سكنية بالطابق الثامن بأحد الأبراج السكنية، ملك "أ. م- ٣٢ سنة- موظف- ويقيم بذات الناحية"، وبسؤاله قرر بمضمون ما سبق، وعلل نشوب الحريق؛ بسبب ماس كهربائي داخل الشقة، ونفى الشبهة الجنائية.

وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء وتمكنت من السيطرة على نيران الحريق وإخماده قبل امتداد النيران، كما حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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