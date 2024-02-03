محافظ قنا يكرم الطلاب المتميزين المشاركين في مبادرة حصن طفلك بالقرآن الكريم

كرم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والدكتور ماهر جبر، مدير مديرية أوقاف قنا، الطلاب المتميزين المشاركين بمبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم"، بحضور اللواء صلاح أبو كريشة سكرتير عام المحافظة، والسيد قدري الشعيني رئيس مجلس مدينة قوص، والدكتور صلاح سليم عميد كلية الآداب بجامعة جنوب الوادي، ولفيف من قيادات المحافظة، وقيادات الدعوة بمديرية أوقاف قنا، وجمع غفير من اهالي القرية.

وخلال كلمته أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا أن دور وزارة الأوقاف بارز في تحصين النشء وبث روح الوطنية بداخلهم منذ الصغر، وأن المبادرة تثقيفية لبناء وعي الطفل، دينيا ووطنيا وقيميا، وتنمي مدارك الفهم والتفاعل والتأثير والمشاركة في القضايا المجتمعية والوطنية، وأن حق الطفل لا يقف عند حدود الغذاء الصحي أو الرياضة اللازمة لصحة البدن، إنما يشمل جوانب عديدة، من أهمها التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية.

وخلال كلمته أكد الدكتور ماهر جبر مدير مديرية أوقاف قنا أن مبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم" تهدف إلى تحقيق نمو متكامل للأطفال وقدراتهم، وتنمية اتجاهاتهم الإيجابية، وتعالج السلوكيات السلبية، وتسهم بصورة كبيرة في بناء وتطوير شخصيتهم، وصقل مواهبهم الواعدة واستثمار طاقاتهم نحو النجاح والعيش بإيجابية في الحياة، وتسهم بقوة في تنمية إبداعاتهم والتفاعل مع العالم والتعرف على الطبيعة من حولهم.

وفي ختام الاحتفال تم تكريم الأطفال المتميزين المشاركين بمبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم".