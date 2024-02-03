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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية النمساوي: الشرق الأوسط "برميل بارود" والكثيرون يركضون بأعواد الثقاب

صدى البلد

أعرب وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالينبيرج، عن قلقه إزاء تصاعد التوترات في الشرق الأوسط بعد الضربات الجوية الأمريكية على أهداف مرتبطة بإيران في العراق وسوريا.

 ووصف شالينبيرج المنطقة بأنها "برميل بارود"، وشدد على ضرورة منع المزيد من الانتشار ودعا إلى توخي الحذر، قائلاً: "هناك الكثير من الأشخاص الذين يركضون حاملين أعواد الثقاب".

وأشاد شالينبيرج بجهود وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في احتواء الأزمة ومنع تمددها في المنطقة. وحذر المسئول النمساوي من تداعيات الهجمات على القواعد الأمريكية، مشددا على أهمية تجنب الأعمال التي تساهم في الوضع المضطرب بالفعل.

وردا على الغارات الجوية الأمريكية، أدانت حماس ما اعتبرته "تصعيدا خطيرا" و"انتهاكا لسيادة" العراق وسوريا. وبالمثل، انتقد حزب الله بشدة الغارات الجوية، ووصفها بأنها "عدوان أمريكي سافر" ينتهك سيادة وأمن وسلامة أراضي البلدين. ونددت المنظمة بهذه الأفعال باعتبارها انتهاكا للقوانين الدولية والإنسانية.

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