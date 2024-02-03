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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اعتماد جديد في تربية عين شمس بشأن لائحة الكلية .. خاص

طلاب جامعات
طلاب جامعات

في الماضي كانت لائحة كليات التربية تظل لعقود دون تغيير ولكن مع تطوير المناهج تطور الكليات اللوائح لتواكب التطور في المناهج بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في اللائحة الموحدة لكليات التربية بالجامعات المصرية لسنة2023 التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات راعوا إعداد لائحة تتناسب مع تطور المناهج وإلزام الطلاب بمشروع تخرج يناقش قضية تعليمية وتكليف طلاب الفرقة الرابعة بالحضور في المدارس لمدة لا تقل عن 4 أيام في الأسبوع.

قالت الدكتورة صفاء شحاتة عميد كلية التربية جامعة عين شمس، إن الكلية غيرت اللائحة في 2020 بعد أن استمرت أكثر من 14 عام، لافتة إلى أن الكلية اعتمدت في اللائحة الجديدة علي التدريب العملي .

إعداد جيل من المعلمين قادر علي تدريس المناهج بجميع أنواعها

أوضحت خلال تصريحاتها لصدى البلد، إعداد اللائحة الجديدة الموحدة بكليات التربية نفُذت لاعداد جيل من المعلمين قادر علي تدريس المناهج بجميع أنواعها وعلي جميع أنواع المدارس سوء مدارس STEM  أو مدارس العباقرة أو مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وتابعت عميدة تربية عين شمس أن  المراحل الدراسية في كليات التربية تعتمد على عدد 4 مستويات وثمانية فصول بإجمالي عدد 122 و 132 ساعة معتمدة على الترتيب، ويخصص فيهما الفصلين الأخيرين للتدريب الميداني وبحوث الفعل ومشروع التخرج دون غيرها.

واشارت إلى تخصص السنة الاولي والثانية بكليات التربية يوما للطلاب عبارة عن يوم مشاهدة داخل مدارس المرحلة الإعدادية أما عن السنة الثالثة والرابعة بالكلية تعتمد علي التدريس لطلاب المرحلة الثانوية بالمدارس لاندماج الطلاب داخل المدارس.

تقييم طلاب كليات التربية خلال فترة التدريب الميداني 

وتؤكد أن الطلاب يجري تقيمهم من خلال مدير المدرسة والمعلم الأول بالمدرسة واستاذ جامعي مشرف علي الطلاب داخل المدارس، موضحة أن التدريب الميداني نجاح وسقوط.

كما أشارت الدكتورة صفاء شحاتة أن الهدف من اللائحة تحقيق متطلبات إعداد المعلم في كليات التربية واحتياجات المناهج الدراسية المطورة بمدارس وزارة التربية والتعليم، من خلال الاهتمام بالجانب التطبيقي في إعداد المعلم، ليكون مؤهل لتدريس المناهج متعددة التخصصات، وأن يكون متميزا في التخطيط للتدريس وتنفيذه بصورة مناسبة وتقويمه بطريقة علمية، من خلال تطوير برنامج التربية العملية والتدريب الميداني، بالإضافة إلى التركيز على المقررات متعددة التخصصات، وإكساب المتعلمين مهارات التفكير العليا وحل المشكلات والاستقصاء.

ينفذ طلاب الفرقة الرابعة من كليات التربية مشروع تخرج كمطلب أساسي للتخرج، ويجرى المشروع عبارة عن بحث يناقش ويعالج قضايا التعليم في مصر مثل المعلم او الطالب أو المدرسة أو المناهج على أن ينشر المشروع في مجلة بالكلية، ويناقش الطلاب عمداء من جامعات وكليات مختلفة مثل الآداب والعلوم والتربية.

 

أبرز ملامح اللائحة الموحدة لإعداد المعلم بكليات التربية في مصر

وحصل موقع «صدي البلد» علي أبرز ملامح اللائحة الموحدة لإعداد المعلم بكليات التربية في مصر 2023 من الدكتور ماجد أبو العينين عضو لجنة قطاع قطاع كليات التربية في المجلس الأعلى للجامعات.

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