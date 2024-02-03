فستان كب.. نسرين طافش تثير الإعجاب بإطلالة ملفتة

شاركت الفنانة السورية نسرين طافش، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة ملفتة.

وظهرت نسرين طافش، بإطلالة جريئة ومميزة مرتدية فستانا كب باللون الأحمر الصارخ، هو ما كشف عن جمالها وأناقتها.

وتتميز نسرين طافش، بإطلالاتها المثيرة من خلال ارتدائها ملابس جريئة من الفساتين القصيرة وملابس الكاجوال الجريئة.

وتنتظر نسرين طافش عرض فيلمها الجديد «السيستم» من بطولة أحمد الفيشاوي، من تأليف أحمد مصطفي وإخراج أحمد البنداوى وتصوير هيثم مصطفى، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعى لايت.

تعاقدت الفنانة نسرين طافش على الانضمام إلى فريق عمل بدون مقابل، والمقرر أن يخوض من خلاله النجم هاني رمزي الماراثون الرمضاني القادم .

مسلسل بدون مقابل انتاج شركة أفلام محمد فوزي إخراج: جمال عبد الحمید، تألیف: حسام موسی، إشراف عام أحمد جابر مع كوكبة من نجوم مصر :هاني رمزي - داليا البحيري - وفاء عامر - خالد سليم - عمرو عبد الجليل.

آخر أعمال نسرين طافش

يذكر أن نسرين طافش عرض لها مؤخرًا فيلم "أخى فوق الشجرة" مع رامز جلال ويشارك فى بطولته تارا عماد، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، "ويزو"، وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

وتجسد نسرين طافش شخصية دور فتاة أمريكية من أصول عربية وتعمل مديرة أعمال لـ بهاء وهى الشخصية البدينة التى يجسدها رامز جلال، حيث تدور أحداث الفيلم، حول علاء شاب انطوائي يعيش حياة صحية ومنظمة، تتحول حياته عندما يدخل شقيقه التوأم بهاء الذى يعود من أمريكا لم يكن يعلم بوجوده من قبل وهو عكس علاء تماما على جميع المستويات.