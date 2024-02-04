مؤسسات التعليم العالي تشارك بقوة في "القاهرة الدولي للكتاب"..وزير التعليم العالى يشجع ويوجه بضرورة الاستفادة من المعرض

الخشت: نشارك بمعرض الكتاب بمجموعة كبيرة ونهدف ترسخ قيمة القراءة والمعرفة لطلابها بوسائل متعددة بما يصقل شخصياتهم وبنائهم معرفيًا وثقافيًا

محمد سامى عبد الصادق: مجموعات كبرى ومتنوعة من إصدارات الجامعة والمراجع العلمية والمعاجم بمعرض الكتاب

البحوث الفلكية: نشارك بمعرض الكتاب بكتيبات تبسيط العلوم فى مجالات الفلك والجيوفيزياء

يشهد معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته 55، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث بلغ عدد زائريه في يومه الأول 207414 زائر، وافتتح معرض الكتاب، يوم 24 يناير الجاري، ويستمر حتى 6 فبراير المقبل، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساء، ما عدا يومي الخميس والجمعة حتى التاسعة مساء.

ويشارك عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنبية إلى جانب العديد من المؤسسات، والقطاعات الرسمية، في معرض القاهرة الدولي للكتاب والذي يأتي تحت شعار "نصنع المعرفة .. نصون الكلمة"، حرصت الأسر المصرية على التوافد من جميع محافظات الجمهورية بكثافة عالية، منذ الساعات الأولى لفتح أبوابه للجمهور، كما توافد على المعرض عدد كبير من الجنسيات العربية والأجنبية، حرصاً على متابعة الفعاليات الثقافية والفنية التي تقام ضمن فعاليات المعرض.

ووجه الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى بضرورة الاستفادة من معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55 خلال فترة إجازة منتصف العام الدراسي، وتقديم كافة التيسيرات للطلاب والانتقالات الميسرة لهم، لكي يشاركوا في المعرض ولحضور الفعاليات المختلفة والمتنوعة التي ينظمها المعرض، وذلك من أجل تعظيم الاستفادة من المعرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يعُد عرسا ثقافيًا يساهم في رفع درجة الوعي والثقافة لدى الشباب.

جاء ذلك خلال انعقاد المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة أسوان.

ووجه الوزير أيضًا بضرورة الاستفادة من معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55 خلال فترة أجازة منتصف العام الدراسي، وتقديم كافة التيسيرات للطلاب والانتقالات المُيسرة لهم؛ للمشاركة في المعرض وحضور الفعاليات المُختلفة والمُتنوعة التي يُنظمها المعرض؛ بهدف تعظيم الاستفادة من معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يعُد عرسًا يُسهم في تنمية الوعي والثقافة لدى الشباب.

كما وجه عاشور بضرورة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة بالجامعات والمدن الجامعية خلال إجازة منتصف العام الدراسي، والتأكد من توافر معاييرالأمان والسلامة المهنية بكافة المباني والمنشآت الجامعية، حرصًا على سلامة كافة مُنتسبي المجتمع الأكاديمي، وذلك في إطار استعداد الجامعات لبدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

وتشارك الجامعات المصرية ومؤسسات التعليم العالي بالعديد من الفاعليات التي يتم تنظيمها داخل معرض الكتاب ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي الجامعات والمعاهد في نشر ثقافة الوعي وتنمية الوعي والثقافة لدى الشباب.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة من أبرز المشاركين في معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يعد أحد أهم المعارض الثقافية في الشرق الأوسط، وتستعرض الجامعة في جناحها العديد من الإصدارات الأكاديمية والمجلات العلمية والمؤلفات الثقافية التي شارك فيها أعضاء هيئة التدريس والباحثون بالجامعة.

وأوضح أن جامعة القاهرة تشارك في معرض الكتاب بمجموعة كبيرة من الإصدارات والدراسات والمجلات التي تمثل إضافة كبيرة لحركة العلم والثقافة والفكر، وتأتي في إطار مشروع جامعة القاهرة لتطوير الوعي وبناء الإنسان المصري تطبيقًا للمبادئ التي نصت عليها وثيقة الجامعة للثقافة والتنوير الصادرة عام 2017، مشيرًا إلى أنه يوجد تنوع كبير في مجالات الكتب والمراجع التي تشارك بها الجامعة هذا العام في شتى صنوف المعرفة الإنسانية.

وأشاد الدكتور الخشت، بالمشاركة الناجحة لجامعة القاهرة في المعرض، مؤكدًا أن الجامعة تشارك بقوة في المناسبات الثقافية والأدبية المحلية والدولية لتعزيز العلاقات الثقافية والأكاديمية مع الجامعات والمؤسسات العلمية والثقافية الأخرى.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أهمية القراءة الحرة للشباب لما تمثله من قوة في أي مجتمع من المجتمعات، وتزيد من فهمهم لواقعهم وتساعدهم على تجاوز الصعوبات وتساهم في صقل شخصيتهم والارتقاء بطريقة تفكيرهم، مشيرًا إلى اهتمام الجامعة بنشر ثقافة القراءة بين طلابها، حيث قامت بإنشاء مكتبة صغيرة بكل غرفة من غرف المدينة الجامعية تضم مجموعة متنوعة من الكتب، وأطلقت مبادرة "خذ كتابًا وضع كتابًا" لتكون آلية لإتاحة الكتب مجانًا وتسمح للطلاب بتبادل المعرفة بشكل مُبسط، إلى جانب توزيع مجموعة من مؤلفات كبار الكتاب والإصدارات التوعوية على الطلاب خلال الندوات والمحاضرات الثقافية التي تنظمها الجامعة بهدف توسيع دائرة الاطلاع أمام الطلاب ومساعدتهم للانفتاح على الآراء المختلفة، ونشر ثقافة القراءة داخل المجتمع الجامعي.

من جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الجامعة سوف تشارك في المعرض بجناح يضم عددًا كبيرًا من الكتب الثقافية والمراجع العلمية والمعاجم التي تمثل إصدارات الجامعة وعددا من كليات الجامعة ومعاهدها ومراكزها، بالإضافة إلى إصدارات المجلات العلمية المتخصصة للكليات والأقسام العلمية والمراكز البحثية، لنشر رسالة وفكر جامعة القاهرة وعلمائها.

كما يشارك المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فى معرض القاهرة الدولى للكتاب، بكتيبات ومطبوعات ضمن سلسلة تبسيط العلوم وألعاب ووسائل تعليمية فى مجالات عمل المعهد.

واوضح المعهد انه يتم تقديم عروض تجريبية مميزة وشيقة عن رصد موجات الزلازل مع عرض رسوم رسوم كرتونية لكيفية التصرف وقت حدوث الكوارث الطبيعية مثل الزلازل و التسونامى و العواصف، بإضافة إلي مجسمات للشمس وحركة الأرض والكواكب.

وتأتي مشاركة المعهد القومي للبحوث الفلكية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته 55، بهدف أساسي هو المشاركة في التوعية عن المعهد لأنه فى بعض الأحيان يحدث خطأ لدى الكثير فى التفرقة بين المعهد «المرصد» والأرصاد الجوية.

كما يهدف المعهد إلى تبسيط العلوم للطفل لمعرفة كل شىء عن الكوكب الذى يعيش فيه من سواء كانت حركات الأرض أو المجرات السماوية نفسها، وحركة الشمس والكواكب، وشارك المعرض هذا العام بنموذجين جديدين، الأول هو الشمس وشكلها وطبقات الأرض من الداخل والخارج، والشكل الثانى هو محطة رصد الزلازل.