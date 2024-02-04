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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن.. تفاصيل حفل افتتاح أيام قرطاج لفنون العرائس وشريهان تحتفي بزيارتها للمتحف المصري الكبير

شريهان
شريهان

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها..

 

غناء النشيد الفلسطيني.. تفاصيل حفل افتتاح أيام قرطاج لفنون العرائس

أقيم اليوم حفل لإفتتاح لدورة الخامسة من أيام قرطاج لفنون العرائس، تحت شعار "ماريونات فن وحياة".

 

بطلة الفيلم المصري اختيار مريم تفوز بجائزة أفضل ممثلة بمهرجان سينيمانا بعمان

أعلنت رشا سامي بطلة الفيلم الروائي المصري "اختيار مريم"، فوزها بجائزة أفضل ممثلة في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، بمهرجان سينيمانا الدولي، في دورته الخامسة بسلطنة عمان.

 

أمجد أبو العلا عضو لجنة تحكيم مسابقة Generation بمهرجان برلين

أًعلن عن إنضمام المخرج والمنتج السوداني أمجد أبو العلا  لعضوية لجنة تحكيم مسابقة Generation بـ مهرجان برلين السينمائي الدولي بدورته الـ74، والمقرر لها أن تقام في الفترة من  15 فبراير إلى 25، والتي تضم لجنة تحكيم المهرجان بجانب أبو العلا" كل من المخرج الأمريكي إيرا ساكس والممثلة الألمانية بانافش هورمازدي.

 

شريهان تحتفي بزيارتها للمتحف المصري الكبير: أمسية لا تنسى

عبرت النجمة شريهان عن سعادتها بزيارتها للمتحف المصري الكبير، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

 

أمير عيد: عملت فرحي فوق السطوح ومكنش معايا فلوس الشبكة

قال الفنان أمير عيد إن العادات والتقاليد فى المجتمع العربي ، أصبحت سيئة جدًا ، وعلى رأسها تكاليف الزواج التى أصبحت أكثر تعقيدًا.

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