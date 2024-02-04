عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محمد صبحي يستضيف العرض المسرحي"عائلة ونيس" بمدينة سنبل

محمد صبحي
محمد صبحي

يستضيف الفنان  محمد صبحي العرض المسرحي "عائلة ونيس" يوم السبت 10 فبراير بمسرحه بمدينة سنبل الساعة الخامسة والنصف مساء.

ويعقب العرض مؤتمر صحفي بحضوره وحضور الفنانة نورهان ورئيس مجلس إدارة مدرسة إيفي الدولية، فالعرض يقدمه مجموعة من الطلبة والطالبات ، ويستند العمل للنص الأصلي لمسرحية " عائلة ونيس " التي كتبها وأخرجها وقام ببطولتها الفنان محمد صبحي .

وأكدت الفنانة نورهان المشرفة علي المشروع أن الاستعدادات المكثفة للعرض وتدريبات الطلبة تمت مع الفنان محمد صبحي  بعد أن شاهد العرض منذ فترة، وقرر استضافته في مسرحه بمدينة سنبل.

نسرين طافش تكشف موعد طرح فيلم السيستم في السينمات

قلم على الوش .. تعليق مثير من سيد رجب عن فيلم "ليلة العيد"

جدير بالذكر أن مسرحية " عائلة ونيس " قدمت لأول مرة يوم 25 يونيو عام 1997، بمسرح قصر النيل، وشارك في بطولتها سعاد نصر وجميل راتب وشعبان حسين ونادية عزت وعبير فاروق وهدي هاني وفادي خفاجة وريم أحمد ومحمود خليل وعبد الله مشرف .

الفنان الكبير محمد صبحي الفنان محمد صبحى الفنانة نورهان النجم الكبير محمد صبحي عبد الله مشرف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنبيه مهم من الأرصاد.. ظاهرة جوية تُهدد سلامة المواطنين بالقاهرة وبعض المحافظات

مليارات الدولارات تصل مصر قريبًا.. بشرى من الحكومة عن انفراجة اقتصادية

بفرمان من كولر.. الأهلي يتعاقد مع أحمد عابدين

«نزل 8 جنيه»|هبوط حاد للدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميا الآن

بتهمة التشهير بشخصيات عامة.. لحظة إيداع مطربة عربية شهيرة في السجن.. فيديو

مفاجآة.. شرط مثير من بيرسي تاو للتجديد 3 مواسم مع الأهلي

ما تشتروش السلع دي.. أحمد موسى ينصح المواطنين بأمر مهم

تحفة فنية تُبهر العالم.. مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير

ترشيحاتنا

لميس الحديدي عن مشروع رأس الحكمة: الاقتصاد لا يدار بالفويس نوتس والشائعات

حكم طلب الشهرة في الإسلام.. كيف ضبطها الشرع؟

تُسجل المكالمات الهاتفية وتلتقط الصور.. احذف هذه التطبيقات فورًا

اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين تبدأ في تلقي الطعون والتنازلات

سعر الدولار في البنك المركزي 4-2-2024

محاكمة 5 متهمين في خلية داعش سوهاج.. غدًا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ادعت وفاتها.. عارضة أزياء شهيرة تثير ضجة لسبب غريب

لسبب ولا أغرب.. مشهد مروع يوثق نهاية مصير سائق تركي ساعد راكبا

مشيت ورا الـGPS.. مصير امرأة علقت في منتصف جسر بتايلاند

من هو المدرب المرشح لمنتخ مصر؟.. فيتوريا يرفض الفرصة

فيديو

اعتدى عليها في منزله.. كشف لغز اختفاء حنين بعد 13 يوما

بعد إحالتها لـ الجنح .. أزمة جديدة أمام شيرين | فيديو جراف

قفزة كبيرة .. ماذا حدث في أسعار الدواجن ؟

استقبال إشارات أولية .. الفضاء المصرية تتابع تجربة Nexsat-1

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ