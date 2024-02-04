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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بطلة الفيلم المصري اختيار مريم تفوز بجائزة أفضل ممثلة بمهرجان سينيمانا بعمان

رشا سامي
رشا سامي

أعلنت رشا سامي بطلة الفيلم الروائي المصري "اختيار مريم"، فوزها بجائزة أفضل ممثلة في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، بمهرجان سينيمانا الدولي، في دورته الخامسة بسلطنة عمان.

وأعربت رشا سامي بطلة الفيلم، عن سعادتها الكبيرة بحصولها على جائزة أفضل تمثيل من مهرجان عربي، لافتة إلى أنها تعد الجائزة الثانية التي تحصل عليها حتى الآن بعد حصولها على جائزة "نبيلة عبيد" أفضل تمثيل من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، وحصول الفيلم أيضا على جائزة أفضل إخراج محمود يحيي وأفضل ممثل محمد رضوان.

ويناقش فيلم "اختيار مريم"، العديد من القضايا الاجتماعية المهمة التي تخص جميع فئات المجتمع من صغار وشباب ومراهقين، وتدور أحداثه خلال يوم واحد عن أسرة مصرية بعد أن تتعرض ربة الأسرة "مريم" لإغراء مالي كبير قد يحل أزمة الأسرة، لكن من خلال قضاء بعض الوقت مع أفراد تلك الأسرة نكتشف أن مشكلتهم أكبر بكثير من مجرد أزمة مالية.

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