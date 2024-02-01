بين السطور الحلقة 5..سلمى أبو ضيف تحتل مكان صبا مبارك وتقدم برنامجها

عرضت اليوم الحلقة الخامسة من مسلسل بين السطور، وظهرت سلمى أبو ضيف وهي تقابل نبيل (أيمن عزب) صاحب القناة التي تعمل فيها هي وهند (صبا مبارك ) وهو يعرض عليها أنها تقدم برنامج بين السطور بدلًا من هند (صبا مبارك) .

وتوافق سلمى أبو ضيف على عرض نبيل وتقدم برنامج بين السطور مكان هند ( صبا مبارك ) وتحضر مع فريق الإعداد، لتقدم أول حلقة في البرنامج، وتعرف هند ( صبا مبارك ) بالصدفة وهي مسافرة تصور برنامج رحلة إنسان مع جيمي ادسون ( محمد علاء جاميكا ).

مسلسل بين السطور يعرض على قناة MBC الساعة 5، وعلى قناة ON الساعة 8، ويضم العمل عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أحمد فهمي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف مريم نعوم وإخراج وائل فرج، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

وفي سياق آخر، يعرض في الوقت الحالي لـ سلمى أبو ضيف فيلم أنف وثلاث عيون، وتقدم شخصية روبا الفتاة التي تحب دكتور هاشم ( ظافر العابدين ) وهي أصغر منه بـ 25 سنة، والعمل من بطولة أمينة خليل، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس، والفيلم عن رواية لـ إحسان عبد القدوس.

وتشارك سلمى أبو ضيف في السباق الرمضاني 2024 بمسلسل أعلى نسبة مشاهدة، وهو أول بطولة مطلقة لها في الدراما التليفزيونية.