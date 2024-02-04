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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

قضية اللاجئين في مصر.. بين العبء الاقتصادي والمطالب والأرقام الحقيقية

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

ناقش برنامج "في المساء مع قصواء" في صالون خاص مع الإعلامية قصواء الخلالي بقناة سي بي سي الملف الشائك الخاص بأوضاع اللاجئين في مصر بعد الزيادة الكبيرة في أعدادهم خلال الفترة الماضية .

ضم صالون في المساء مع قصواء عدد من الشخصيات المختصة وهم الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني والدكتور محمد سالمان طايع، أستاذ العلوم السياسية ووكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة سابقاً والدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة سابقاً و الدكتور أيمن زهري عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأكد المختصون أن ملف اللاجئين يجب أن يكون له حلول جذرية خلال الفترة المقبلة من خلال حصر أعداد اللاجئين بشكل دقيق وتقنين أوضاعهم من حيث الإقامة والحصول على تصاريح العمل .

وأكد سمير صبري أن بعض اللاجئين يعملون في السوق المصري بلا تصاريح عمل وبإقامة منتهية ودون تسديد ضرائب.

وفي الإطار ذاته، قال جمال شحاتة إن ليس كل اللاجئين مقيمين بطريقة غير شرعية ولابد من حصر أرقامهم بشكل دقيق، فيما شدد أيمن زهري على أن أعداد اللاجئين في مصر غير دقيقة ولا يمكن أن تصل إلى 9 ملايين لاجئ كما هو مشاع، وأوضح محمد سالمان طايع أن حركة الشعوب خارج حدودها ظاهرة قديمة وزادت بقوة منذ 2015 حتى 2022.

اللاجئين مصر قصواء الخلالي الاقتصاد سمير صبري توك شو

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