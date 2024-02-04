عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

يحيى خليل يقدم حفلا موسيقيا بدار الأوبرا 20 فبراير

يحيى خليل
يحيى خليل

يحيى الموسيقار يحيى خليل حفلا موسيقيا بدار الأوبرا يوم 20 فبراير الحالى وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا.

يقدم يحيى خليل عدد من المقطوعة الموسيقية المختلفة ما بين القديم والحديث والتى تنال اعجاب الجمهور الاوبرالى.

إيرادات الأفلام.. نور النبوي ينتصر على الجميع وشريف منير مهدد بالسحب

صابرين : أقدم أم عصام عمر بمشاعر واحاسيس مختلفة بمسار إجبارى

يحيى خليل

وكان يحيى خليل قد عاد من زيارة للولايات المتحدة الأمريكية إلى مصر مؤخرا ليواصل حفلاتة بالقاهرة والإسكندرية وذلك بعد أن  نال عدة تكريمات وشارك فى عدد من الحفلات منها حفل متحف الفنون بمدينة ديترويت والتي تعد أكبر مدن ولاية ميتشجن الأمريكية، وذلك بمصاحبة الأوركسترا العربية الوطنية بقيادة المايسترو مايكل إبراهيم، وحفل الجمعية المصرية بمدينة شيكاغو.

جدير بالذكر أن يحيى خليل يعد رائد موسيقى الجاز في مصر ونجح في خلق تناغم فريد يمزج بين موسيقى الجاز والموسيقى العربية بالدرجة التي أبهرت نجوم وجمهور الجاز على الساحة العالمية، وهو الأمر الذي جعله ضيفا دائما على أهم المهرجانات العالمية في أوروبا وإفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية.

كما يعد أول فنان مصري يجذب الشباب إلى مسارح الأوبرا حيث اعتاد الآلاف على متابعة حفلاته كما يحسب له تقديم عدد كبير من العازفين ونجوم الغناء في مصر والعالم العربي إلى جانب إسهاماته في تطوير صناعة الأغنية وإضافة تقنيات لم تكن موجودة من قبل كما ، قدم مع فرقته مئات من الحفلات في العديد من دول العالم منها إيطاليا ، فرنسا ، صربيا ، بلغاريا ، النمسا ، اليونان ، روسيا ، المغرب ، نيجيريا ، جنوب إفريقيا وغيرها ليصبح الآن رمزا حقيقيا في عالم موسيقى الجاز.

الموسيقار يحيى خليل يحيى خليل أغانى يحيى خليل أعمال يحيى خليل موسيقى يحيى خليل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«نزل 8 جنيه»|هبوط حاد للدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميا الآن

8 جنيهات| الدولار يهبط بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره رسميًا الآن

ما تشتروش السلع دي.. أحمد موسى ينصح المواطنين بأمر مهم

مليارات الدولارات تصل مصر قريبًا.. بشرى من الحكومة عن انفراجة اقتصادية

هبوط مرتقب.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

شراء سبائك وجنيهات| أسامة كمال: المصريون جمدوا تريليون جنيه في الذهب.. فيديو

انهيار أسعار الذهب وعيار 21 يتراجع 500 جنيه|ماذا حدث بعد قرار المركزي؟

سعر الذهب اليوم 4-2-2024

موضوعات متعلقة

أخبار الفن| نانسي عجرم تغني للسعودية.. هوية شبيهة أنغام

مصطفى كامل: لابد من محاسبة كل مسيء لنقابة المهن الموسيقية

كأنهما توأم .. تعرف على شبيهة أنغام بعد ظهورهما معا

طرح تذاكر حفل أصالة وأحمد سعد بمهرجان فبراير الكويت الليلة

نجوى كرم تتصدر تريند قطر بحفلها في المسرح المكشوف كتارا

عال.. مطرف المطرف يشعل حماس جمهوره بمهرجان فبراير الكويت

خذاني الشوق .. نوال الكويتية تشعل ثاني ليالي فبراير الكويت

معجبة مغرمة.. نانسي عجرم تشعل حماس جمهورها بموسم الرياض

ترشيحاتنا

الحشد الشعبي بالعراق: الهجمات الأمريكية لن تمر مرور الكرام

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. ورقم صادم لعيار 21 الآن  

الخارجية الروسية تهاجم إسرائيل بشدة.. لهذا السبب

بـ 200 ألف جنيه.. مواصفات أرخص سيارات اوبل

إعلامي: جوزيه جوميز مدرب الزمالك الجديد ينفجر غضبا لهذا السبب

أمريكا وإيكواس تعلقان.. إرجاء الانتخابات الرئاسية يثير أزمة في السنغال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خرافي.. هيفاء وهبي تظهر بملابس مثيرة| شاهد

عمرها 285 سنة.. بيع "ليمونة ناشفة" مقابل مبلغ خيالي| لن تصدق

ظبطله عروسة.. الذكاء الاصطناعي يزوج شاب من فتاة جميلة

كائنات فضائية.. مقطع فيديو لسحب نادرة تشبه الأجسام الطائرة

فيديو

أنا تعبان.. مقلب غير متوقع من أحمد غزي في كزبرة| فيديو

اعتدى عليها في منزله.. كشف لغز اختفاء حنين بعد 13 يوما

بعد إحالتها لـ الجنح .. أزمة جديدة أمام شيرين | فيديو جراف

قفزة كبيرة .. ماذا حدث في أسعار الدواجن ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ